VÍDEO: La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

El general de brigada Ebrahim Yabari, asesor del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, afirmó ante medios estatales que Estados Unidos no recibirá "ni una gota de petróleo" proveniente de la región, en respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. Según consignó la agencia de noticias Tasnim, Yabari agregó que los recursos energéticos no quedarán a disposición de los adversarios y adelantó que tanto buques como oleoductos permanecen en la mira de Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán comunicó oficialmente el sábado a través de radio el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos marítimos estratégicos para el comercio global de hidrocarburos. El medio Europa Press informó que esta decisión se adoptó tras confirmar un ataque perpetrado por fuerzas iraníes contra un petrolero presuntamente vinculado a Estados Unidos, identificado como 'Athe Nova' y bajo bandera de Honduras, mientras transitaba por el estrecho.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, la Guardia Revolucionaria avisó que cualquier barco que cruce el paso marítimo será considerado blanco potencial de represalias. Yabari aseguró que las fuerzas navales iraníes mostrarán "decisión" frente a cualquier embarcación infractora y que no se permitirá la exportación de petróleo desde la zona. Además, subrayó que los oleoductos regionales constituyen objetivos alcanzables para Irán, reiterando la postura de bloquear la llegada de recursos energéticos a los países considerados hostiles.

La reacción de Teherán ha provocado que los principales operadores marítimos y compañías navieras suspendan sus rutas a través del estrecho, señaló Europa Press, mientras que grandes aseguradoras también han cancelado sus coberturas para embarcaciones que transitan ese sector. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo muestran que la navegación se ha presentado paralizada a ambos extremos del estrecho de Ormuz, lo que supone un fuerte impacto sobre las operaciones petroleras y el flujo internacional de crudo.

La tensión en el estrecho de Ormuz ha crecido en los últimos días tras los ataques a territorio iraní atribuidos a Estados Unidos e Israel. Irán sostiene que estos hechos justifican la interrupción del tráfico y la intensificación de las amenazas, advirtiendo que responderá a cualquier intento de exportar petróleo desde la región. Europa Press transmitió que la postura oficial sostiene la premisa de impedir que los recursos energéticos regionales sean explotados por los países enemigos, recalcando que tanto buques como instalaciones estratégicas forman parte de los posibles objetivos de respuesta.

El cierre del estrecho de Ormuz, punto por el que pasa una significativa proporción del comercio mundial de petróleo, ha elevado las alarmas entre los actores del mercado energético internacional. Según indica Europa Press, la suspensión del tráfico y la retirada de coberturas de seguro derivan en serios riesgos para el abastecimiento global de crudo, dejando a los importadores sin alternativas viables de transporte por mar en uno de los corredores más transitados por tanqueros.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria confirmó que las operaciones militares en la zona seguirán, con la advertencia expresa sobre cualquier buque que desafíe la orden de cierre emitida por Irán. Europa Press detalló que la situación mantiene elevado el riesgo de escalada militar o incidentes en alta mar, en un contexto de creciente hostilidad y tensiones geopolíticas en la región del Golfo Pérsico.

Las imágenes y las transmisiones emitidas desde la zona por medios internacionales han mostrado una paralización casi total del tráfico marítimo en Ormuz, según los registros citados por Europa Press. El contacto entre las autoridades navales de Irán y la comunidad internacional permanece tenso, ya que Teherán insiste en condicionar cualquier reanudación del paso a la retirada de la presión militar y política ejercida por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.