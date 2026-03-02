VÍDEO: El precio del petróleo sube más de un 8% y las Bolsas europeas apuntan a fuertes caídas tras el ataque a Irán

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz se encuentra detenido a ambos lados, según muestran las plataformas de seguimiento del tráfico, luego de que las principales navieras internacionales suspendieron sus operaciones y las compañías aseguradoras anunciaron la cancelación de coberturas en la región. Este hecho se produce a raíz de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana, en una de las zonas clave para el comercio mundial de crudo. Los acontecimientos han influido de forma inmediata tanto en los mercados energéticos como en las previsiones bursátiles europeas, mientras los precios del oro experimentaron un alza relevante.

Según detalló Europa Press, Mediterranean Shipping Company (MSC) informó en un comunicado publicado en su web que, como medida precautoria, suspendió las reservas para el transporte global de carga a través de Oriente Próximo hasta nueva orden. Maersk, otra de las navieras de mayor tamaño en el ámbito mundial, también hizo pública una medida similar: “todos los cruces de buques en el estrecho de Ormuz quedan suspendidos hasta nuevo aviso”. Añadió que los servicios con escala en puertos ubicados en la zona del golfo Pérsico podrían afrontar retrasos, desvíos o modificaciones en los itinerarios habituales, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

La reacción de las navieras llega después de que el precio del crudo se disparó en las primeras horas de la jornada, mientras los mercados financieros observaban con inquietud el desarrollo de los acontecimientos en la región. Europa Press consignó que, alrededor de las 8:00, el barril de Brent —la referencia principal para Europa— presentaba un aumento del 8,5%, situándose en 79,05 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente de Estados Unidos, alcanzaba una subida del 8%, hasta los 72,38 dólares. Estas fluctuaciones se asocian a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.

El mercado bursátil anticipaba una apertura negativa. Los futuros de los principales índices europeos indicaban un retroceso superior al 1%. Específicamente, el índice Dax de Alemania esperaba una caída mayor al 2%, según reprodujo Europa Press en su cobertura. El clima de incertidumbre generaba previsiones negativas para otros mercados, mientras el temor a un conflicto regional de mayor magnitud alteraba las dinámicas internacionales de comercio e inversión.

El oro también mostró una revalorización significativa en este contexto de crisis. El metal aumentó su cotización en torno a un 3% aproximadamente a las 8:00, comportamiento que los analistas suelen vincular a la búsqueda de activos considerados refugio en situaciones de volatilidad geopolítica y financiera, detalló Europa Press.

A raíz del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, varias compañías de seguros internacionales informaron la suspensión de las coberturas a las mercancías y buques que operan en la región del estrecho de Ormuz. Esta decisión ha reforzado la paralización del flujo logístico en una de las rutas marítimas más importantes para la economía global, impactando tanto el abastecimiento energético como el comercio de bienes.

Europa Press reportó que, junto con el freno de los grandes operadores marítimos, múltiples empresas aseguradoras notificaron a sus clientes sobre la cancelación temporal de pólizas vinculadas al tránsito en dicha ruta marítima estratégica. La falta de cobertura en caso de siniestros contribuye a que el tráfico se detenga, pues las navieras y exportadores evitan asumir riesgos no asegurados en una situación de elevada tensión militar.

La reacción coordinada de las principales firmas del sector logístico y seguros reivindica el papel central del estrecho de Ormuz en la estabilidad de los precios internacionales del petróleo y el funcionamiento del comercio global, en un momento en el que la volatilidad geopolítica incrementa los riesgos de los negocios internacionales.

En la cobertura publicada por Europa Press, se indica que autoridades y empresas mantienen la vigilancia constante de la situación, con la expectativa de que cualquier novedad sobre el conflicto o desbloqueo de la ruta repercuta inmediatamente en los precios y las operaciones comerciales. Mientras persista la suspensión, la incertidumbre sobre el suministro energético mundial afecta tanto a productores y consumidores como a los mercados financieros y de materias primas.

