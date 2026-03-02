Trump, "muy decepcionado" con Starmer por el bloqueo inicial al uso de la base de Chagos para atacar a Irán

El momento en que Keir Starmer modificó su postura sobre el uso de las instalaciones en Diego García coincidió con un ataque de un dron iraní dirigido a una base de las fuerzas aéreas británicas en Chipre. Según consignó el medio The Telegraph, esta alteración en la política británica respecto a la base del archipiélago de Chagos implicó que el primer ministro decidiera, tras una inicial negativa, autorizar la utilización de la base por parte de Estados Unidos para fines defensivos durante el reciente conflicto con Irán. Esta decisión, sin embargo, recibió duras críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó sentirse "muy decepcionado" por la respuesta de Starmer ante la petición inicial de apoyo.

De acuerdo con lo reportado por The Telegraph, Trump manifestó que el rechazo preliminar de Starmer para facilitar el acceso a las instalaciones militares en Chagos alteró la tradicional cooperación bilateral en asuntos de defensa. Durante la entrevista, el mandatario estadounidense recalcó que "probablemente esto nunca había pasado antes entre nuestros países", refiriéndose a la negativa británica a facilitar el uso de la base de Diego García en el océano Índico para operaciones militares. Trump señaló que Starmer demostró reservas respecto a la legalidad de emplear dichas instalaciones para ataques como el que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

El medio británico detalló que el primer ministro británico condicionó finalmente el permiso, después de su cambio de opinión el domingo, a que la base fuese utilizada exclusivamente con propósitos defensivos. A pesar de ello, Trump criticó que la aceptación llegó "demasiado tarde", argumentando que el retraso podía interpretarse como una debilidad frente a Irán. Trump afirmó que la respuesta hubiera debido ser inmediata dado que, según sus palabras recogidas por The Telegraph, Irán "está detrás de la muerte de mucha gente de su país".

En el contexto de esta controversia, Starmer aceptó el uso de la base solo tras la escalada de violencia, la cual incluyó el ataque con drones sobre Chipre. The Telegraph reportó que la cooperación en defensa entre Washington y Londres, gestionada a través de instalaciones compartidas como Diego García, suele ser un pilar fundamental de la relación bilateral, por lo que la fricción causada por el episodio tomó relevancia internacional.

Otro de los temas abordados en la entrevista publicada por The Telegraph se relacionó con el proceso en curso para devolver la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. Esta devolución, que Reino Unido se ha comprometido a realizar, ha generado tensiones adicionales. Aunque en un principio Estados Unidos expresó su apoyo formal al acuerdo, Trump criticó el procedimiento adoptado por el Gobierno británico. El mandatario subrayó que, a su juicio, el mantenimiento de la propiedad británica sobre el territorio hubiera representado una opción más sólida desde el punto de vista legal, considerando que, en sus palabras, la “entrega a personas que no son sus legítimos propietarios” plantea interrogantes sobre la legitimidad histórica de la transacción.

El archipiélago de Chagos, y en particular la isla de Diego García, se emplaza a 3.850 kilómetros de la costa sur de Irán. Esta ubicación coloca la base fuera del alcance de los misiles balísticos iraníes, pero dentro del radio de ataque de los bombarderos estadounidenses, lo que convierte a Diego García en un enclave estratégico para misiones militares en la región, según recordó The Telegraph.

En virtud del acuerdo para la transferencia de soberanía, además de la devolución a Mauricio, Reino Unido y Estados Unidos han pactado el pago de 115 millones de euros cada año al país africano. Este monto corresponde al alquiler para mantener la operación conjunta de la base militar en Diego García, la mayor isla del archipiélago, indicó el medio británico. De esta forma, las partes pretenden garantizar la continuidad de la presencia militar occidental en el océano Índico, al tiempo que cumple con los compromisos internacionales de Reino Unido sobre la descolonización del territorio.

The Telegraph enfatizó que el cambio de postura de Starmer se produjo en un contexto de tensiones militares con Irán, mientras que la discusión sobre la titularidad del archipiélago refleja cuestiones más amplias vinculadas a la relación Reino Unido-Estados Unidos y a la política internacional sobre territorios de ultramar.