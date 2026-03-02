Trump asegura que EEUU ha eliminado a "la mayoría de candidatos" a suceder a Jamenei

En el contexto de la reciente ofensiva militar que terminó con la muerte de Alí Jamenei y de varios miembros de su familia, quienes también fallecieron en los operativos, se anunció la conformación de un triunvirato provisional en Irán. Este nuevo órgano estará dirigido por el clérigo Alireza Arafi, junto al presidente Masud Pezeshkian y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, en un esfuerzo por cubrir de manera provisional el vacío de poder generado en la cúspide política iraní tras la desaparición del líder supremo.

Según consignó la cadena ABC y difundió el periodista Jonathan Karl, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista que las fuerzas estadounidenses, en colaboración con Israel, eliminaron durante los ataques del sábado a "la mayoría de los candidatos" a suceder a Jamenei. Trump declaró que la operación militar tuvo el resultado de impedir que cualquiera de los aspirantes favoritos llegara a ejercer el control en Teherán. “El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos”, puntualizó el mandatario según el reporte de ABC.

De acuerdo con las declaraciones reproducidas por el medio, Trump sostuvo que “El sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos”, agregando que incluso personas ubicadas en los segundos y terceros puestos en la cadena de sucesión fallecieron durante los ataques. Esta afirmación pone de relieve el alcance de la operación y su impacto sobre la dirigencia política y religiosa iraní.

El mandatario estadounidense, citado por ABC, también aseguró haber “atrapado” a Jamenei antes de que el líder iraní pudiera arremeter contra él. “Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo atrapé primero”, relató Trump en la entrevista, en referencia a intentos previos atribuidos a Teherán. Estas palabras ratifican la intención declarada de las fuerzas estadounidenses de intervenir en la estructura de poder iraní para propiciar un cambio de régimen.

La muerte de Jamenei, anunciada en primer lugar por Trump y confirmada posteriormente por el gobierno de Irán, formó parte de una ofensiva dirigida contra el centro neurálgico del poder en Teherán. En paralelo al fallecimiento del líder supremo, se confirmó la muerte de al menos cuatro familiares cercanos, incluida una de sus hijas, en el transcurso de los ataques, según reportó ABC. Este hecho amplificó la conmoción y la reconfiguración de las fuerzas internas de poder en Irán.

El medio ABC detalló que, tras estos acontecimientos, Irán ha constituido provisionalmente un Consejo de Liderazgo integrado por Alireza Arafi, Masud Pezeshkian y Gholamhosein Mohseni-Ejei, a fin de asegurar un gobierno de transición mientras se resuelve quién asumirá formalmente la conducción suprema del país. El anuncio oficial sobre la integración de este consejo se realizó de inmediato, en respuesta a la situación de emergencia y al vacío de poder derivado de los ataques y decesos ocurridos.

En suma, la reciente operación conjunta entre Estados Unidos e Israel supuso una alteración significativa en la línea de sucesión del liderazgo supremo de Irán, afectando a la mayoría de los aspirantes inicialmente mencionados por analistas y autoridades, y forzando la instauración de un triunvirato de transición. Las declaraciones de Trump a la cadena ABC, ampliamente replicadas en redes y medios internacionales, reafirman el rol central de Estados Unidos en la ofensiva, así como la narrativa de Washington sobre la necesidad de un cambio de régimen en la República Islámica.