Piden seis años a un acusado de violar a una mujer ebria e inconsciente en una casa de verano

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de seis años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual, por violar a una mujer cuando ambos se encontraban en una casa de verano.

El ministerio público explica en su escrito que ambos estaban en una casa de verano cuando el acusado, tras percatarse del "profundo estado de embriaguez y situación de inconsciencia" de la víctima, comenzó a manosear distintas partes de su cuerpo, "con intención de prevalerse de esa situación para satisfacer sus libidinosos deseos".

A continuación, le retiró la ropa interior y la penetró "fuertemente vaginal y analmente", a consecuencia de lo cual la agredida sufrió lesiones. Una vez recobró el conocimiento, denunció los hechos.

El fiscal considera los hechos un delito contra la libertad sexual merecedor de seis años de prisión, siete de alejamiento e incomunicación respecto de la mujer y siete años de libertad vigilada tras la salida de la cárcel.

Y en concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la víctima en 7.000 euros por los daños y perjuicios que le ha ocasionado.

El juicio está señalado para este jueves, 5 de marzo, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

