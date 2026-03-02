Muere un "trabajador asiático" por la caída de restos de un misil iraní contra la base militar de EEUU en Bahréin

El Ministerio del Interior de Bahréin informó que fragmentos de un misil interceptado impactaron una embarcación extranjera en el puerto de Salman, provocando un incendio en el que perdió la vida un trabajador extranjero y dos personas más sufrieron heridas. El incidente, que ocurrió en las primeras horas del lunes, afectó a trabajadores asiáticos, aunque las autoridades no detallaron sus nacionalidades, según publicó la agencia Europa Press.

De acuerdo con la información divulgada, la embarcación afectada se encontraba en el área portuaria de Salman, donde también se ubica la base militar estadounidense Mina Salman. El incendio resultó directamente de la caída de restos de un misil que había sido previamente interceptado, precisó el Ministerio del Interior bahreiní en un comunicado breve emitido en sus redes sociales y citado por Europa Press. Las llamas fueron controladas y extinguidas poco después del incidente.

Según reportó Europa Press, la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que mantendrá sus ataques con misiles y drones dirigidos contra bases militares estadounidenses, entre ellas las instalaciones de Alí al Salem y Mohamed al Ahmad, en Kuwait, así como la base de Washington en Bahréin. Estas acciones forman parte de una respuesta a los bombardeos realizados el día anterior por Israel y Estados Unidos, los cuales concluyeron con la muerte del líder supremo del país centroasiático, el ayatolá Alí Jamenei, y altos cargos de la nación, tal como consignó Europa Press.

El Ministerio del Interior de Bahréin no proporcionó, hasta el momento, detalles específicos sobre el tipo de embarcación afectada ni la identidad exacta de los heridos, limitándose a informar que se trataba de trabajadores asiáticos que desarrollaban sus labores en la zona portuaria donde ocurrió el impacto de los restos del misil. Europa Press indicó que las autoridades continúan el proceso de investigación para determinar las circunstancias completas del hecho y evaluar posibles daños colaterales.

Según comunicó Europa Press, el episodio se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, con ataques cruzados y amenazas expresas de continuidad en las acciones militares. La base de Mina Salman, mencionada en la declaración oficial, forma parte del despliegue militar estadounidense en el Golfo Pérsico, situación que lo convierte en un punto estratégico y potencial objetivo de ataques en el marco de la escalada entre ambas naciones.

Tras la intervención de los equipos de emergencia y la extinción del incendio, las fuerzas de seguridad de Bahréin iniciaron las operaciones para asegurar la zona, atender a los heridos y realizar la recopilación de restos del proyectil, mientras los responsables políticos y militares evalúan medidas adicionales de protección en el puerto y sus inmediaciones. Europa Press señaló que el Gobierno bahreiní se ha mantenido en contacto con las autoridades de los países implicados e instituciones internacionales para recabar apoyo y coordinar respuestas ante posibles incidentes similares.

Hasta la última actualización disponible publicada por Europa Press, el Ministerio del Interior de Bahréin no había informado sobre nuevas víctimas ni mayores impactos materiales, aunque la presencia militar estadounidense en la zona se mantiene en alerta elevada, al igual que el estado de vigilancia en infraestructuras civiles y comerciales próximas a la instalación militar afectada.

La situación generó preocupación en Bahréin y en la comunidad internacional, dado que el reciente ataque con misiles y drones por parte de Irán contra bases estadounidenses en la región eleva los riesgos para el personal civil y militar que opera en áreas estratégicas del Golfo Pérsico. El daño registrado en la embarcación extranjera y la pérdida de vidas civiles subrayan los efectos colaterales de este tipo de episodios, detalló Europa Press.

El anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní sobre la continuación de operaciones militares aumenta las inquietudes en torno a la seguridad de puertos, bases militares y otras infraestructuras esenciales en los países del Golfo. La muerte del trabajador extranjero y las lesiones sufridas por sus compañeros sitúan el foco en la vulnerabilidad de las personas dedicadas a labores portuarias y logísticas cerca de zonas de riesgo militar, informó Europa Press.

Mientras continúan las investigaciones oficiales, el Gobierno de Bahréin sostuvo su compromiso de protección de los trabajadores extranjeros y coordinación con aliados internacionales para gestionar las consecuencias del incidente y prevenir nuevos ataques dentro de su territorio.