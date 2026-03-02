De acuerdo con los datos confirmados por la Media Luna Roja, el número de fallecidos por los recientes ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en Irán ha superado las 550 personas, cifra que incluye desde civiles hasta funcionarios de alto nivel, así como miembros de familias prominentes en el país. Este saldo también involucra la muerte de la viuda del ayatolá Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, quien sufrió heridas graves durante los bombardeos realizados el 28 de febrero que ocasionaron el deceso de su esposo, el líder supremo de Irán, y de otros familiares directos. La agencia iraní Tasnim especificó que Bagherzadé, quien tenía 78 años, falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas durante la ofensiva, hecho considerado como “martirio” por las autoridades iraníes.

Tal como publicó la agencia Tasnim y recogieron diversos medios internacionales, los bombardeos alcanzaron no solo a la familia del ayatolá, sino también a componentes clave de la estructura militar y gubernamental iraní. Entre las víctimas confirmadas se encuentran una hija y un nieto de Jamenei, así como otros dos miembros cercanos al líder religioso. Los informes indicaron que varios ministros del gobierno iraní y altos mandos del ejército igualmente perdieron la vida en los ataques coordinados que afectaron instalaciones estratégicas y zonas residenciales.

El medio Tasnim detalló que los ataques lanzados desde Estados Unidos e Israel forman parte de una escalada de tensión en la región, contexto en el que Irán, tras confirmar la magnitud de las bajas, ha dado respuesta mediante el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses localizadas en países vecinos de Oriente Próximo. Esta reacción armada ha incrementado la preocupación a nivel internacional por la posibilidad de una expansión del conflicto en la zona.

Según la información difundida por la agencia iraní, la operación militar generó un alto número de víctimas civiles y militares, cuya identidad ha sido parcialmente difundida por órganos oficiales. El fallecimiento de Mansuré Jojasté Bagherzadé y varios de sus familiares directos se sumó al balance de una ofensiva que ha dejado afectada a la cúspide política de la nación iraní. Tasnim subrayó que la sucesión de ataques provocó, además de las pérdidas humanas, situaciones de emergencia humanitaria entre la población afectada, que enfrenta las consecuencias de los bombardeos en medio de una crisis de seguridad y una atmósfera marcada por la incertidumbre.

Diversos portavoces de la Media Luna Roja citados por la prensa local insistieron en que el balance de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate y atención médica en las zonas atacadas continúan siendo complicadas por la magnitud de los daños. El propio gobierno iraní ha convocado a autoridades internacionales a reconocer el impacto de estas acciones, solicitando ayuda para la gestión de la emergencia.

A raíz de los bombardeos, la política interna iraní registra cambios significativos, tras la pérdida de figuras del aparato gubernamental y de la familia del líder supremo, cuya viuda, Mansuré Jojasté Bagherzadé, era considerada una integrante histórica en la vida política y social reciente de Irán. Según consignó la agencia Tasnim, la autoridad religiosa y civil de Jamenei y su entorno inmediato había jugado un papel destacado en momentos clave del país, lo que otorga particular peso al número de familiares afectados.

La reacción militar de Irán tras los ataques ha generado respuestas de alerta en Israel y Estados Unidos, cuyas fuerzas desplegadas en países de Oriente Próximo recibieron ataques con misiles y drones, conforme informaron agencias internacionales. Las autoridades iraníes han atribuido los bombardeos iniciales al incremento de hostilidades por parte de gobiernos occidentales en el contexto de crisis regionales, temas que permanecen bajo análisis en las agendas diplomáticas de los países involucrados.

Hasta la fecha, la situación en la región sigue bajo vigilancia constante a la espera de la evolución de las operaciones militares y de la respuesta de las autoridades internacionales frente a la cadena de ataques y contraataques registrada. Reportes oficiales y testimonios recogidos por la agencia Tasnim y la Media Luna Roja continúan actualizando el número de afectados y el estado de las zonas bombardeadas, en un ambiente marcado por la tensión y el luto para las comunidades locales, que asisten a una de las escaladas de violencia más elevadas de los últimos años en Irán.