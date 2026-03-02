Motorola presenta los 'smartphones' razr fold y edge 70 fusion y los auriculares moto buds 2

Motorola ha presentado los nuevos 'smartphones' razr fold y edge 70 fusion, y los nuevos auriculares moto buds 2 plus y moto buds 2, que se integrarán al resto de dispositivos que componen el ecosistema de la compañía.

La presentación se ha llevado a cabo en el marco de la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona desde el 2 hasta el 5 de marzo, donde la compañía está mostrando un vistazo a sus últimas novedades.

Más allá de los dispositivos, Motorola ha anunciado la expansión de su exclusiva colección para el Mundial de fútbol 2026, así como su nuevo color de marca 'House of Moto Indigo', creado junto a Pantone.

MOTOROLA RAZR FOLD

Motorola ha presentado su primer 'smartphone' plegable de tipo libro: el razr fold, que cuenta con una pantalla externa de 6,6 pulgadas convertible en una interna de 8,1 pulgadas 2K LTPO, protegidas por Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Impulsado por un Snapdragon 8 Gen 5, el razr fold incluye en su ecosistema de servicios de IA a Gemini, Copilot, Perplexity y el propio moto AI. En cuanto a su fino diseño, mide 4,55 mm abierto y 9,89 mm cerrado.

Respecto a las cámaras, el modelo razr fold integra el nuevo Sony LYTIA 828 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 50 MP con Sony LYTIA 600 de 50 MP, lente ultra gran angular de 50 MP, y cámara frontal de 32 MP. En cuanto a las funciones de IA, el razr fold ofrece la características 'Next Move', 'Playlist Studio' o 'Image Studio' dentro de moto AI.

Está equipado con una batería de 6000 mAh, con una carga rápida TurboPower de 80W, que agrega más de 12 horas de autonomía en 12 minutos. También cuenta con una carga inalámbrica TurboPower de 50W.

El modelo motorola razr fold estará disponible próximamente junto al nuevo accesorio moto pen ultra a un precio que parte de los 1.999 euros. Su preventa comienza el próximo 13 de abril.

MOTOROLA EDGE 70 FUSION

Impulsado por un procesador Snapdragon 7s Gen 3, el motorola edge 70 fusion trata de combinar su diseño con materiales innovadores, fotografía avanzada y capacidades de IA.

El nuevo 'smartphone' de Motorola incorpora un diseño 'quad-curve' que elimina los bordes afilados y aporta una silueta más "suave y refinada", según ha explicado la compañía. Está equipado con una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K Super HD y una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo de máximo de 5200 nits.

Además, es el primer teléfono en integrar el sensor Sony LYTIA 710, que se suma a un objetivo ultra gran angular de 13 MP y una cámara selfie de 32 MP.

En cuanto a la batería, los usuarios pueden elegir entre una batería de 7000 mAh o de 5200 mAh, con hasta 72 o 52 horas de autonomía respectivamente, y carga rápida TurboPower de 68W.

El nuevo motorola edge 70 fusion ya está disponible en web por un precio de 419 euros en su versión de 5.200 mAh y 439 euros en la versión de 7.000 mAh.

AURICULARES MOTO BUDS 2

Motorola ha incorporado dos nuevos acceosorios a su ecosistema 'moto things': los auriculares moto buds 2 plus y los moto buds 2, que combinan un diseño con colores Pantone y funciones inteligentes.

Los moto buds 2 plus incorporan la tecnología Sound by Bose para potenciar el sonido, drivers de 11 mm para soportar tonos más graves, ANC Dinámica, seis micrófonos, así como la característica de Audio Espacial.

Tienen una autonomía de hasta 9 horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 horas con el estuche. Respecto a sus funciones inteligentes, los usuarios pueden personalizar el acceso a moto ai, 'Catch me up', 'Pay attention', 'Rembember this' o la traduccion con inteligencia artificial.

Por otra parte, los moto buds 2 combinan tecnología de audio avanzada con una batería de larga duración para un uso diario. Están equipados con drivers dinámicos de 11 mm y drivers magnéticos micro planar de 6 mm con soporte de audio Hi-Res, Audio Espacial y ANC Dinámica.

Ofrecen una autonomía de 11 horas de reproducción y hasta 48 horas con el estuche. Además, cuentan con una carga rápida de 10 minutos con la que se pueden sumar hasta 3 horas de reproducción.

En cuanto a las funciones inteligentes, incluyen Dual Connection, Bluetooth 6.0, Modo 'Gaming', así como las funciones de moto ai4 como 'Catch me up', 'Pay attention' y 'Remember this'.

Los nuevos moto buds 2 plus estarán disponibles en los colores 'Pantone Cool White' y 'Pantone Slihouette' por un precio de 149 euros, mientras que los moto buds 2 se venderán en los colores 'Pantone Carbon', 'Pantone Violet Ice' y 'Pantone' Gray Mist' a partir de 79 euros.

COLABORACIÓN DEL MUNDIAL 2026

Motorola ya anunció el pasado mes de enero su colección de 'smartphones' para celebrar su colaboración con la FIFA para ser el patrocinador oficial del Mundial de fútbol de 2026, que incluía el exclusivo Motorola razr del Mundial 2026, que solo se venderá en Norteamérica y llegará a otros países a través de sus sorteos semanales.

A esta gama de dispositivos se les suman los nuevos 'smartphones' motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion, con diseños exclusivos que incluyen el logo del Mundial en su parte trasera, así como detalles chapados en oro de 24 quilates.

El nuevo motorola razr fold del Mundial 2026 estará disponible en preventa en España desde el próximo 13 de abril con un precio que parte de los 2.339 euros. Por su parte, la preventa del motorola edge 70 fusion de la edición del Mundial 2026 estará disponible del 2 al 31 de marzo con un coste de 499 euros.

Por otro lado, Motorola ha presentado su colaboración con el videojuego para móviles gratuito 'FIFA Heroes', que se lanzará el próximo mes de abril y que estará integrado en los modelos de la colección del Mundial 2026. Además, los usuarios de Motorola tendrán acceso a contenido exclusivo dentro del juego.

NUEVO COLOR: 'HOUSE OF MOTO INDIGO'

Además de los últimos dispositivos, Motorola ha revelado el 'House of Moto Indigo', un nuevo color para su marca creado en colaboración con Pantone, con un tono que oscila entre el púrpula y el azul.

"Refleja el lenguaje de diseño de Motorola, donde la inteligencia y la artesanía se unen para crear objetos con los que las personas conectan emocionalmente, no sólo de manera funcional", ha explicado el vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia de Cliente en Motorola, Rubén Castaño.