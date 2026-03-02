Marta Robles, madre orgullosa de su hijo Mitch tras su nominación a los Goya

Orgullosa como madre, la periodista Marta Robles ha aprovechado la presencia de las cámaras en la inauguración del Salón de Arte Moderno de la capital madrileña para hablar de cómo han vivido la nominación a los Goya de su hijo Mitch. "Pues toda la familia reunida mirando, sus hermanos, nosotros, sus sobrinos, todos juntos delante de la pantalla" reconocia Marta asegurando que su hijo está feliz a pesar de no haber conseguido la estatuilla a Mejor Actor Revelación por su participación en la película 'Romería': "Estoy muy contenta muy orgullosa y muy feliz y él también está encantado con el chico que ha ganado y con su trabajo y con su película".

Consciente de todo el trabajo que hay detrás de esta nominación, Marta reconoce que es un joven muy trabajador que se ha dejado la piel desde muy joven: "Estoy muy orgullosa sobre todo porque creo que él se merece muchísimo tener la posibilidad de trabajar y se lo merece porque es que se esfuerza una barbaridad, se esfuerza de verdad desde siempre. Yo digo con mucho orgullo que cuando yo dirigí un corto, él con 16 años hizo la música".

Acompañando al joven en sus primeros pasos y celebrando con él los grandes éxitos, Marta también revelaba el consejo que tanto ella como su pareja le dieron para una noche tan especial: "Lo único que le dijimos tanto su padre como yo es: Hijo mío ya has ganado, estar ahí es un premio, lo que queremos es que disfrutes mucho". A pesar del gran éxito a nivel profesional, en el terreno personal no pasa por su mejor momento y es que tras más de dos años de relación con Dora Postigo, la pareja decidía poner punto y final a su historia de amor de forma amistosa y explicando que a ambos les queda mucha vida por delante para disfrutar.