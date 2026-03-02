Agencias

Marta Robles, madre orgullosa de su hijo Mitch tras su nominación a los Goya

Guardar

Orgullosa como madre, la periodista Marta Robles ha aprovechado la presencia de las cámaras en la inauguración del Salón de Arte Moderno de la capital madrileña para hablar de cómo han vivido la nominación a los Goya de su hijo Mitch. "Pues toda la familia reunida mirando, sus hermanos, nosotros, sus sobrinos, todos juntos delante de la pantalla" reconocia Marta asegurando que su hijo está feliz a pesar de no haber conseguido la estatuilla a Mejor Actor Revelación por su participación en la película 'Romería': "Estoy muy contenta muy orgullosa y muy feliz y él también está encantado con el chico que ha ganado y con su trabajo y con su película".

Consciente de todo el trabajo que hay detrás de esta nominación, Marta reconoce que es un joven muy trabajador que se ha dejado la piel desde muy joven: "Estoy muy orgullosa sobre todo porque creo que él se merece muchísimo tener la posibilidad de trabajar y se lo merece porque es que se esfuerza una barbaridad, se esfuerza de verdad desde siempre. Yo digo con mucho orgullo que cuando yo dirigí un corto, él con 16 años hizo la música".

Acompañando al joven en sus primeros pasos y celebrando con él los grandes éxitos, Marta también revelaba el consejo que tanto ella como su pareja le dieron para una noche tan especial: "Lo único que le dijimos tanto su padre como yo es: Hijo mío ya has ganado, estar ahí es un premio, lo que queremos es que disfrutes mucho". A pesar del gran éxito a nivel profesional, en el terreno personal no pasa por su mejor momento y es que tras más de dos años de relación con Dora Postigo, la pareja decidía poner punto y final a su historia de amor de forma amistosa y explicando que a ambos les queda mucha vida por delante para disfrutar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aumentan a seis los militares estadounidenses muertos por la ofensiva de EEUU contra Irán

Aumentan a seis los militares

Israel cuestiona la posición de España en el conflicto con Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

El ministro Gideon Sa’ar criticó al Gobierno español tras el respaldo recibido de Irán por negar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva, mientras Madrid convocó al embajador iraní para expresar su rechazo a los ataques en la región

Israel cuestiona la posición de

Israel cuestiona la posición de España con respecto a Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

El jefe de la diplomacia israelí criticó al Ejecutivo español por su negativa a autorizar el uso de bases militares en respuesta a Irán, mientras Madrid convocó al embajador iraní y condenó los recientes ataques en Oriente Próximo

Israel cuestiona la posición de

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

Teherán amenaza con cortar el suministro energético mundial, advierte que ningún recurso escapará de su control tras acusar a Washington y sus aliados de atacar suelo iraní, mientras navieras y aseguradoras suspenden operaciones en la estratégica ruta marítima

La Guardia Revolucionaria de Irán

Ana Terradillos revela el secreto de sus 12 años de amor con Jorge Alcolea

Admiración mutua, momentos compartidos y gestos cotidianos son, según la periodista, las claves que mantienen su estabilidad sentimental y permiten afrontar exigentes jornadas laborales sin descuidar el vínculo que los une desde hace más de una década

Ana Terradillos revela el secreto