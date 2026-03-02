Mario Casas responde a los rumores de boda con Melyssa Pinto tras sus reveladoras palabras en los Goya

Después de un año en pareja y en medio de expectativas sobre su vida sentimental, Mario Casas negó cualquier plan de boda con la influencer Melyssa Pinto al llegar a Madrid. El actor, de 38 años, afirmó de forma directa: "no", en respuesta a las especulaciones recientes sobre un posible enlace, disipando así los rumores surgidos en torno a sus declaraciones durante la gala de los Premios Goya. Según informó el medio, las palabras del intérprete fueron claras y reflejaron su decisión de mantener su relación fuera del foco mediático y sin formalización en el corto plazo.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la atención mediática se intensificó a raíz de la asistencia de Mario Casas a la última edición de los Premios Goya, donde estaba nominado a mejor actor por su papel en ‘Muy lejos’. Muchos seguidores y periodistas especulaban que el evento sería el escenario ideal para blanquear públicamente su romance con Melyssa Pinto, con quien lleva un año de relación. Sin embargo, durante la alfombra roja, Casas eligió estar acompañado de su madre, Heidi Sierra, y no de su pareja, decisión que generó preguntas en el entorno mediático.

Durante la ceremonia, cuando los reporteros abordaron el tema de una posible boda, la reacción de Casas fue reírse y confesar sentirse avergonzado al decir: "me pongo colorado". Esta respuesta espontánea incrementó el interés alrededor del actor, haciendo que muchos interpretaran, según publicó el medio, que estaría confirmando de manera indirecta sus intenciones de establecer un compromiso formal con la influencer hispano-portuguesa.

La pareja, que ha manejado su relación con discreción, nunca ha aparecido junta en un photocall ni en eventos públicos de relevancia. Este manejo reservado de su vida privada ha alimentado la curiosidad y los rumores, especialmente tras el paso de Casas por la entrega de premios. Tal como consignó el medio, tras regresar a Madrid y ser nuevamente consultado sobre sus planes de matrimonio, el actor contestó, esta vez sin evasivas ni bromas, que por el momento no habrá boda.

La negativa de Mario Casas, difundida por el medio, cierra así el círculo de especulaciones iniciadas por la prensa y en redes sociales tras una serie de gestos y declaraciones interpretadas como posibles pistas sobre sus planes personales. El entorno de ambos ha optado por mantener silencio al respecto, reforzando la posición de ambas figuras públicas de separar sus vidas sentimentales de su exposición profesional.

El interés de los seguidores y de los medios había aumentado no solo por las palabras de Mario Casas sino también por la discreción mantenida a lo largo de su noviazgo, que ya ha recorrido un año sin apariciones públicas conjuntas ni declaraciones sobre el futuro de la relación. La presencia de la madre del actor en la gala de los Goya y la ausencia de Melyssa Pinto en dicho evento reforzaron la expectativa de un posible anuncio, situación que, de acuerdo con el medio, fue alimentada por la actitud nerviosa y la risa del propio Casas ante los micrófonos.

El pronunciamiento del protagonista llegó tras varios titulares enfocados en su vida privada, donde se daba por hecho un avance formal en la pareja. Sin embargo, la aclaración directa de Mario Casas, divulgado por el medio, descarta cualquier enlace en un futuro próximo, a pesar de los insistentes rumores y las interpretaciones derivadas de sus gestos y respuestas públicas.

Tanto Mario Casas como Melyssa Pinto han preferido desde el inicio mantener su relación en un segundo plano, evitando confirmaciones o declaraciones sobre planes personales. Las últimas palabras del actor confirman su decisión de no avanzar hacia un compromiso matrimonial por el momento, y de mantener la privacidad respecto a cuestiones sentimentales, pese al interés y seguimiento de la prensa del corazón y del público, de acuerdo con lo reportado por el medio.