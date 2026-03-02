Los Celtics de Hugo González se imponen a los Sixers en la NBA

Neemias Queta, pívot portugués de los Boston Celtics, protagonizó una actuación destacada en el TD Garden al registrar 27 puntos, 17 rebotes (10 ofensivos) y tres tapones, contribuyendo a la clara victoria de su equipo ante los Philadelphia 76ers por 114-98 en la Fase Regular de la NBA 2025-2026. Junto a él, Jaylen Brown igualó la anotación con 27 tantos y añadió ocho asistencias y ocho rebotes, consolidando la buena racha del conjunto de Boston en la liga estadounidense. Según publicó el medio, los Celtics ampliaron su racha tras superar sin apuros a Philadelphia en casa.

Tal como informó el medio, el alero español Hugo González formó parte del equipo local, aunque su presencia tuvo escaso peso en las estadísticas del partido. González permaneció cerca de 13 minutos en la cancha, no intervino durante el último cuarto y cerró su participación con dos puntos tras dos intentos a canasta, además de contribuir con cuatro rebotes, tres en defensa y uno en ataque. Los minutos disputados por el madrileño no influyeron de forma significativa en el resultado final, mientras los principales referentes ofensivos y defensivos de los Celtics asumieron el liderazgo durante el partido.

Durante el desarrollo del encuentro, Boston controló los tiempos frente a unos 76ers que contaron con Tyrese Maxey como máximo exponente ofensivo. Maxey registró 33 puntos, perfilándose como la mayor amenaza del equipo visitante, según detalló el reporte. Sin embargo, la resistencia de Philadelphia se debilitó especialmente en el último periodo, donde el conjunto celta impuso su defensa y cerró el parcial 25-15, consolidando una ventaja irreversible.

El excelente desempeño de Queta en la zona pintada resultó determinante, según explicó el medio. Su capacidad para dominar el rebote -particularmente el ofensivo- y proteger el aro neutralizó los ataques rivales y generó segundas oportunidades a los locales. A la par, Jaylen Brown desempeñó un papel fundamental orquestando el juego y aportando puntos, mostrando gran eficacia tanto en la anotación como en la creación de juego para sus compañeros, en línea con la información compartida por el medio.

Por parte de los Sixers, el resto del plantel no logró acompañar el ritmo anotador de Maxey, lo que limitó la capacidad de reacción frente al avance de los Celtics en la segunda mitad del partido. El equipo local supo aprovechar las debilidades rivales con una defensa sólida y transiciones rápidas que permitieron mantener el control sobre la dirección del juego. Según consignó el medio, la dirección técnica de Boston priorizó en esta ocasión la rotación del banquillo, apostando, entre otros, por la inclusión de Hugo González en minutos de menor presión.

El resultado contribuye a fortalecer la posición de Boston en la competición y mantiene la dinámica positiva en la Fase Regular, situando al equipo entre los favoritos en la Conferencia Este. Además, la actuación del pívot portugués consolida su rol dentro del plantel, dotando a los Celtics de un recurso interior eficaz tanto en defensa como en ataque, conforme consta en el reporte del medio.

En cuanto a González, su limitada participación en el partido refleja el papel creciente pero aún secundario del joven alero español en la rotación de Boston, según lo destacado por el medio. Aunque no sumó una actuación relevante en esta jornada, el hecho de formar parte de la plantilla en una etapa regular fructífera para el equipo le ofrece perspectivas de desarrollo dentro de la liga estadounidense.

La victoria ante Philadelphia refuerza la tendencia ascendente de los Boston Celtics y muestra la capacidad del equipo para combinar recursos internos y talento internacional, con la actuación conjunta de figuras como Neemias Queta y Jaylen Brown. La solidez en ambos costados de la cancha y la profundidad del banquillo continúan perfilando al conjunto de Boston como uno de los protagonistas del campeonato, según publicó el mismo medio.