Lenovo lleva a MWC 2026 conceptos como el PC con IA modular ThinkBook y el equipo de juego plegable Legion Go Fold

El Yoga Book Pro 3D integra capacidades para transformar contenido 2D en 3D por medio de inteligencia artificial, sin requerir gafas específicas, lo que introduce un enfoque diferente en la creación y el consumo de imágenes digitales para usuarios profesionales y creativos. Con motivo del Mobile World Congress 2026, Lenovo expuso este y otros prototipos avanzados, como parte de su estrategia para establecer nuevas referencias en productividad, creatividad y experiencias lúdicas portátiles, según reportó la fuente original.

Durante el evento en Barcelona, la compañía china presentó el concepto ThinkBook Modular AI PC, enfocado en el ámbito empresarial y dotado de arquitectura modular. Tal como informó la fuente, este dispositivo incluye una base de 14 pulgadas y componentes de interacción, como el teclado y los módulos de entrada/salida (I/O), que se pueden desacoplar. Lenovo explicó que el panel secundario puede acoplarse en distintas posiciones o utilizarse en vez del teclado, lo que ofrece opciones en la configuración y utilización del equipo en diferentes entornos y necesidades.

El medio detalló que uno de los principales atractivos de estos conceptos radica en su flexibilidad: en el ThinkBook Modular AI PC, la modularidad afecta tanto al hardware como a la experiencia de uso, al permitir que los módulos se integren o sustituyan de acuerdo con el contexto y las demandas de productividad. Además, la incorporación de inteligencia artificial en este PC modular abre alternativas para mejorar la gestión de tareas y la eficiencia, según consignó la fuente.

Lenovo también reveló el Legion Go Fold Concept, una propuesta de portátil de juegos plegable que permite alternar entre un formato compacto y uno ampliado gracias a su pantalla flexible. Esta versatilidad posibilita experiencias de juego más inmersivas, ya que el usuario puede expandir la pantalla cuando desea una visualización más extensa o plegarla para facilitar el transporte y la portabilidad, informó la fuente.

En cuanto al Yoga Book Pro 3D, la compañía subrayó en su presentación en el MWC que este portátil opera con un sistema dual de paneles y soporta la interacción a través de gestos manuales, controles creativos y una interfaz asistida por inteligencia artificial para la conversión de imágenes bidimensionales a tridimensionales, según detalló la fuente original. Esta combinación facilita que los creadores de contenido trabajen con representaciones visuales envolventes, minimizando las barreras técnicas frecuentes en el diseño 3D convencional.

Lenovo destacó que la intención tras estos equipos concepto es reducir la fricción en la interacción de los usuarios con las plataformas informáticas, sean empresariales, creativas o de ocio digital. De acuerdo con la fuente, la apuesta por pantallas flexibles, experiencias en tres dimensiones y opciones modulares marca una tendencia hacia la personalización y adaptabilidad de los dispositivos portátiles, fortaleciendo la posición de la empresa en la carrera por liderar la innovación tecnológica.

En síntesis, la presencia de Lenovo en el Mobile World Congress 2026 estuvo caracterizada por la exhibición de dispositivos que conjugan inteligencia artificial, hardware modular, pantallas plegables y tecnología 3D, enfocándose tanto en el mercado profesional como en el orientado al entretenimiento, según detalló la fuente en su cobertura del evento.