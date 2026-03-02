Lenovo Legion Go Fold: cuatro modos de juego para adaptarse a las necesidades de los jugadores dentro y fuera de casa

El controlador derecho de la propuesta de equipo portátil de Lenovo integra una pantalla auxiliar que permite consultar métricas de rendimiento, acceder a diferentes ajustes y emplearla como un panel táctil o como tecla de función programable. Con este elemento, el dispositivo apunta a ofrecer mayores posibilidades de control y personalización para los usuarios. Según informó el medio original, el fabricante presentó el Legion Go Fold Concept como una solución dirigida a quienes exigen flexibilidad, tanto para el ocio como para la productividad, en un solo terminal compacto y transportable.

La propuesta conceptual se presentó dentro de la línea Legion Go de Lenovo, especializada en dispositivos para videojuegos. Como reportó la fuente, el Legion Go Fold Concept incorpora una estructura plegable diseñada para ajustarse a diferentes entornos y situaciones. Su pantalla puede desplegarse hasta alcanzar las 11,6 pulgadas, en tanto que plegada queda en un formato de 7,7 pulgadas, facilitando la portabilidad y un uso versátil tanto dentro del hogar como durante los desplazamientos.

Lenovo definió cuatro modos de uso principales para este equipo. En el "modo portátil estándar", la pantalla se mantiene en las 7,7 pulgadas y los mandos acoplados permiten una experiencia de juego similar a la de otros dispositivos portátiles de mano. El "modo pantalla dividida vertical" facilita jugar en una de las secciones del panel mientras la otra muestra elementos complementarios, como transmisiones en directo o manuales de usuario, adaptándose a quienes requieren interactuar con varias aplicaciones o contenidos simultáneamente. El "modo pantalla completa horizonte" ofrece la experiencia visual más inmersiva, al rotar el panel 90 grados y copiar el formato de un monitor de 11,6 pulgadas con los controles acoplados para juegos más exigentes a nivel gráfico. Finalmente, el "modo sobremesa expandido" transforma el dispositivo en un formato similar al de un portátil, mediante la conexión de un teclado inalámbrico con panel táctil y la opción de utilizar el controlador derecho como ratón vertical.

El medio original detalló que una de las características destacadas en el Legion Go Fold Concept es su hardware de alto desempeño. El procesador integrado es un Intel Core Ultra 7 258V, asistido por una batería de 48 vatios-hora y una memoria RAM de 32 gigabytes. Estos componentes prometen compatibilidad con juegos que requieren mayores recursos y también abren la posibilidad de ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, cumpliendo así funciones tanto lúdicas como laborales en un solo equipo. Conforme consignó la fuente, este equipo busca eliminar la necesidad de alternar entre un portátil tradicional para el trabajo y un aparato exclusivo para el juego, centralizando ambas funciones en un solo dispositivo.

A nivel de operación, el Legion Go Fold Concept plantea soluciones a las exigencias de quienes no suelen disponer de largas sesiones ante una pantalla grande. Su esquema adaptativo está pensado para quienes priorizan la facilidad de uso durante traslados o en espacios con limitaciones de tiempo y espacio. El controlador derecho, además de su pantalla adicional y personalización, permite agilizar tareas y mejorar la navegación entre los distintos modos y aplicaciones dentro del sistema operativo.

Según reportó el medio, el objetivo de Lenovo con este desarrollo conceptual es responder a las demandas crecientes de los usuarios que buscan conciliación entre entretenimiento y productividad, facilitando el acceso a juegos, aplicaciones de oficina y transmisión de contenidos, todo desde una misma terminal. Así, el Legion Go Fold Concept plantea una alternativa multifunción para un público que requiere flexibilidad operativa y portabilidad sin sacrificar el rendimiento técnico necesario para experiencias de juego avanzadas o multitarea de alta exigencia.