Laporta entrega 8.171 firmas, unas 2.000 menos que en 2021: "En ningún caso es una pérdida de confianza"

Durante la recogida de firmas para formalizar la candidatura a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta destacó que muchas personas consideraron que el club ya atravesaba un buen momento, lo que influyó en la percepción de necesidad de apoyar con una rúbrica. En este contexto, el propio Laporta remarcó que, pese a registrar menos avales en esta ocasión frente a procesos anteriores, la cifra refleja una situación institucional distinta y un respaldo sólido a su proyecto de gestión. Según publicó el medio que da cuenta de la jornada, el expresidente entregó este lunes en el Auditori 1899 un total de 8.171 firmas de apoyo recolectadas entre socios y socias del club.

El medio detalló que esta cantidad representa alrededor de 2.000 firmas menos que las presentadas por Laporta en la precampaña electoral de enero de 2021, cuando consiguió 10.257 apoyos antes de resultar electo en aquel proceso. Durante su comparecencia ante medios de comunicación, el precandidato quiso dejar claro que esta reducción no debe interpretarse, bajo ningún concepto, como un síntoma de merma en la confianza de la masa social del FC Barcelona. "En ningún caso es una pérdida de confianza", afirmó Laporta, quien también agradeció a los socios y socias que respaldaron su candidatura y valoró el esfuerzo del equipo de campaña y de los voluntarios implicados.

Laporta defendió que, por el contrario, la cantidad de apoyos recogidos en esta campaña adquiere un significado especial y se valora incluso más que la conseguida en 2021. Según argumentó el expresidente —según consignó el medio que reportó el acto—, la situación de entonces era sensiblemente diferente, ya que el club atravesaba una etapa de alta movilización tras varias crisis internas y una coyuntura percibida como difícil. “Entonces veníamos de unas elecciones con mucha movilización, en un momento de cambio y con el club en una situación muy complicada”, rememoró Laporta, explicando que el contexto actual es otro.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Laporta subrayó que el FC Barcelona ha mejorado su posición financiera y disfruta de mayor estabilidad institucional, elementos que inciden en el sentir general de la masa social. El precandidato compartió que numerosos socios le transmitieron la idea de que “el club está bien”, lo que habría reducido en parte el incentivo inmediato de movilizarse para consignar una firma de apoyo. Aun así, Laporta valoró especialmente el esfuerzo de los 8.171 socios y socias que acudieron a formalizar su respaldo, interpretándolo como un reconocimiento a la labor de gestión realizada durante los últimos años.

Como parte del balance sobre el trabajo durante el mandato que busca prolongar, Laporta puso en valor la recuperación económica del club, los avances en el proyecto de remodelación del Spotify Camp Nou y la reestructuración deportiva como avales principales de su candidatura. Entre los puntos destacados, mencionó el fichaje del entrenador Hansi Flick y el liderazgo de Deco en la dirección deportiva, así como la composición de la plantilla, donde conviven futbolistas formados en la cantera con recientes incorporaciones.

El candidato resaltó ante los medios que el equipo de trabajo quiere aprovechar la campaña electoral para “explicar con tranquilidad y de manera contundente la obra realizada”, trasladando un mensaje de continuidad y progreso de cara a la asamblea y a las urnas. Laporta sostuvo, según publicó el medio, que su candidatura defiende el principio de que el FC Barcelona continúe bajo el control de sus socios, un aspecto que consideró central en el modelo del club, diferenciándolo de otras entidades deportivas.

Para la jornada electoral prevista para el 15 de marzo, Laporta hizo un llamamiento a que la participación se amplíe y animó a la base social a plasmar su voto. “Esperamos que muchos más socios y socias hagan el esfuerzo de votar”, expresó, insistiendo en que la campaña se afronta “con la fuerza de nuestra historia, la fuerza de nuestro escudo y la fuerza de nuestras esencias”. Con estos mensajes, el actual presidente busca legitimar su gestión y asegurar una amplia base de apoyo al proyecto que aspira a consolidar en un nuevo mandato.