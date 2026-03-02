La Euroliga suspende dos encuentros por el "cierre del espacio aéreo" debido al conflicto en Oriente Medio

La notificación oficial de la Euroliga llegó al club Hapoel Tel Aviv mientras el plantel se desplazaba en dirección a Atenas, con la expectativa de continuar el resto de su trayecto hacia Sofía, en Bulgaria. Allí, según comunicó el club, encontrarán las condiciones y el entorno necesarios para preparar sus compromisos deportivos. La noticia refuerza el ambiente de incertidumbre que rodea a la máxima competición continental de baloncesto debido a la situación en Oriente Medio.

Según informó la Euroliga a través de un comunicado oficial publicado este lunes, dos partidos correspondientes a la trigésima jornada de la fase regular, el Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv y el Partizán de Belgrado-Dubai Basketball, quedan suspendidos debido al cierre temporal del espacio aéreo regional. La organización precisó que la decisión resulta de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que ha imposibilitado los desplazamientos necesarios para la celebración de los encuentros. De acuerdo con el comunicado que reprodujo el medio, la Euroliga evaluará junto a los clubes afectados “las mejores opciones posibles para reprogramar los partidos”.

El alcance de las suspensiones no se limita a estos dos duelos. Tal como publicó la Euroliga, en días previos también se aplazó la cita entre el Hapoel Tel Aviv y el París Basketball, prevista originalmente para diciembre y pospuesta tras el inicio de la guerra en Gaza y la imposibilidad logística para que el equipo francés pudiera volar a Estambul. El impacto del conflicto sobre la infraestructura de transporte internacional redujo dramáticamente la movilidad de clubes, técnicos y personal coordinador, forzando ajustes inmediatos en la programación oficial.

En sus comunicaciones, la organización subrayó que “seguirá de cerca los últimos acontecimientos y mantendrá una comunicación constante con todas las autoridades”, enfocándose en mantener la seguridad y el bienestar de los atletas, entrenadores y colaboradores implicados. La Euroliga destacó la relevancia de este monitoreo activo para anticipar y responder a cambios en las condiciones de seguridad que puedan afectar futuras jornadas.

El comunicado del Hapoel Tel Aviv, citado por el medio, relató que el equipo recibió la confirmación de la suspensión cuando se encontraba en tránsito hacia Grecia. Desde Atenas planificaron desplazarse hasta Sofía, donde, según detallaron, contarán con todas las facilidades para asegurar la preparación adecuada de la plantilla y el cumplimiento de los estándares competitivos.

El medio Euroliga informó de la intención de la organización de trabajar coordinadamente con los clubes para establecer alternativas que permitan respetar el calendario deportivo en la medida de lo posible, pese a la inestabilidad geopolítica persistente. Las suspensiones y cambios forzosos en la logística remarcan la dependencia del sistema deportivo internacional en infraestructuras seguras y accesibles para competiciones transnacionales.

El ajuste del itinerario del Hapoel Tel Aviv, trasladándose desde Oriente Medio hacia el sureste de Europa para encontrar un entorno “completo” que resguarde a jugadores y cuerpo técnico, ilustra la magnitud de los desafíos enfrentados por clubes y la importancia de una respuesta coordinada entre organizaciones deportivas y autoridades estatales. La seguridad de los participantes tiene prioridad en la toma de decisiones, según la posición reiterada por la Euroliga en cada uno de sus pronunciamientos recientes.

Tal como consignó la Euroliga, la reprogramación de duelos representa una tarea logística compleja, que dependerá de la evolución política y de la disponibilidad del transporte internacional, factores condicionados por decisiones de gobierno relacionadas con el cierre de espacios aéreos y otras restricciones derivadas del conflicto.

Mientras tanto, clubes como el Hapoel Tel Aviv reorganizan sus operativos para mantener la preparación y minimizar el impacto en su rendimiento y en las operaciones ordinarias del campeonato. La adaptación constante a causas externas como el conflicto armado y las restricciones de viaje marca el actual desarrollo de una competición de referencia en el baloncesto europeo, según el seguimiento realizado por la propia Euroliga en sus anuncios recientes.