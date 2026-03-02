JPMorgan Chase empezará a colocar la próxima semana 14.533 millones de deuda sindicada de Electronic Arts

Las condiciones de acceso para los inversores interesados en la nueva colocación de deuda de Electronic Arts exigen compromisos mínimos de 500 millones de dólares (427,4 millones de euros) por parte de cada participante, según reveló Bloomberg. Esta operación, adelantada por el medio estadounidense y prevista para comenzar el lunes 9 de enero, busca captar 17.000 millones de dólares (14.533 millones de euros) mediante instrumentos financieros sindicados, en un proceso conducido por JPMorgan Chase.

El objetivo inmediato de la iniciativa consiste en asegurar la financiación necesaria para culminar la reestructuración financiera de Electronic Arts tras la reciente adquisición de la compañía, de acuerdo con Bloomberg. La desarrolladora, conocida por títulos como 'Los Sims', 'Star Wars' y 'Mass Effect', planea dividir la emisión en varios tramos, con pasivos denominados en dólares y euros, en un formato orientado a captar recursos de fondos especializados en deuda especulativa. Según informó Bloomberg, Andrew Wilson, director ejecutivo de EA, mantendrá encuentros esta semana con distintos grupos de inversores que operan en este segmento para asegurar los recursos estipulados.

La estructura de la operación contempla varios tipos de deuda: se considera un préstamo B por 8.000 millones de dólares (6.839 millones de euros), bonos garantizados por 5.000 millones de dólares (4.274 millones de euros), bonos no garantizados por 2.500 millones de dólares (2.137 millones de euros) y una línea de crédito adicional por 2.000 millones de dólares (1.710 millones de euros), detalló Bloomberg. Anteriormente, en enero, el banco estadounidense ya había colocado un préstamo A por 3.000 millones de dólares (2.565 millones de euros), que fue adquirido principalmente por entidades bancarias de Oriente Medio, Asia y Europa, según consignó el mismo medio.

La reciente adquisición de la totalidad del capital social de Electronic Arts, anunciada en septiembre, involucró a un consorcio integrado por el fondo soberano saudí (PIF), Affinity Partners y Silver Lake. De acuerdo con lo reportado por Bloomberg, el monto total de la transacción ascendió a 55.000 millones de dólares (47.018 millones de euros), y se prevé que la operación quede completada en el primer trimestre del año fiscal 2027. El consorcio financia la compra mediante fondos propios y con la participación renovada de PIF, que ya poseía previamente el 9,9% de las acciones de la compañía, conforme a la información difundida por Bloomberg.

El proceso de adquisición exigió calcular una inyección de capital de 36.000 millones de dólares (30.776 millones de euros) y destinar otros 20.000 millones de dólares (17.098 millones de euros) a la cobertura de pasivos, respaldados en su totalidad por JPMorgan Chase, según publicó Bloomberg. Este respaldo bancario resultaba fundamental para estructurar la compra y para dar viabilidad a la transferencia de control accionario de EA hacia el grupo inversor liderado por el fondo saudí.

De acuerdo con el detalle aportado por Bloomberg, el diseño de la colocación abarca diferentes instrumentos para diversificar el riesgo entre bancos y grandes fondos internacionales, lo que permite movilizar capital de distintas geografías interesadas en productos de deuda con diferente perfil de riesgo. La magnitud del compromiso exigido a los participantes señala la intención de vincular a actores con alta capacidad financiera y experiencia en este tipo de operaciones, habituados a la gestión de grandes volúmenes de deuda sindicada.

El despliegue de la operación coordinada por JPMorgan Chase, adelantada por Bloomberg, sigue el calendario previsto por las necesidades de financiación del grupo inversor tras cerrar el acuerdo de compra. La presencia previa de bancos de Asia, Europa y Oriente Medio en la etapa inicial refuerza la dimensión global de la transacción y apunta a asegurar una distribución equilibrada de los pasivos entre instituciones con solvencia acreditada en los respectivos mercados de capitales.

La finalización del proceso de adquisición y la colocación de la deuda forma parte de la estrategia de los nuevos propietarios de Electronic Arts para garantizar estabilidad financiera y liquidez suficiente de cara a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo, de acuerdo con la información manejada por Bloomberg. La combinación de fondos propios y deuda sindicada anticipa un esquema mixto de financiación para una de las mayores compras corporativas en el sector de los videojuegos a nivel mundial.

JPMorgan Chase desempeña el papel de entidad coordinadora y principal garante de la financiación, fundamentando la operación en la solidez de los activos de Electronic Arts y en el interés de inversores institucionales especializados en productos de deuda de gran escala, según informa Bloomberg. El proceso de roadshow encabezado por el CEO Andrew Wilson ante los principales actores del sector de deuda especulativa se inscribe en esa lógica y busca asegurar el respaldo suficiente antes del lanzamiento de los instrumentos financieros.

Con estos movimientos, tanto Electronic Arts como sus nuevos propietarios buscan cerrar el círculo financiero necesario para la implementación de su nuevo modelo de gobierno corporativo y operatividad tras la adquisición, en línea con las exigencias del mercado y los compromisos asumidos con JPMorgan Chase como principal avalista del proceso. Tal como publicó Bloomberg, la expectativa es que la aceptación de la emisión de deuda por parte de los operadores internacionales marque el ritmo para la ejecución definitiva de la operación en los plazos anunciados.