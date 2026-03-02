Israel "lanza una campaña ofensiva" contra Hezbolá en Líbano y adelanta que podría durar "varios días"

En un mensaje dirigido por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se detalló que el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, figura como objetivo señalado para su eliminación, en medio de la escalada de hostilidades cerca de Beirut y en el sur de Líbano, donde autoridades locales han registrado la muerte de más de 30 personas tras enfrentamientos. Según publicó el medio que reportó estos acontecimientos, la intensificación del conflicto responde a una respuesta de Israel a lanzamientos de proyectiles desde territorio libanés y a la reciente muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en el contexto de una serie de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Tal como publicó la fuente, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, informó este martes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una "campaña ofensiva" contra Hezbolá, el partido-milicia chií, con operaciones militares que, advirtió, podrían prolongarse por varios días. Zamir indicó, a través de un vídeo difundido por el Ejército israelí, que las tropas "no están a la defensiva, sino que van a la ofensiva", y solicitó una preparación constante tanto defensiva como ofensiva en "oleadas". "Necesitamos prepararnos para varios días de combate, muchos", expresó el alto mando, según consignó el mismo medio.

El incremento de la violencia se produce luego de una oleada de bombardeos ejecutados por Israel sobre supuestos objetivos de Hezbolá, tanto en el sur de Líbano como en la capital, Beirut, acciones que, de acuerdo con las autoridades libanesas, han dejado hasta el momento más de 30 fallecidos. Estas operaciones se enmarcan en la respuesta a los lanzamientos de proyectiles que habrían sido ordenados, según Israel Katz, por Naim Qasem, bajo la presión de Irán. En su comunicado en redes sociales, Katz manifestó que “la organización terrorista Hezbolá pagará un alto precio por disparar contra Israel”. En esa línea, también sostuvo que “cualquiera que siga el camino de Jamenei pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno, junto a todos aquellos miembros del eje del mal que han sido eliminados”.

De acuerdo con el medio citado, las operaciones de las FDI llegan después de meses en los que Israel ha realizado decenas de bombardeos sobre territorio libanés. Aunque existe un alto el fuego acordado desde noviembre de 2024, las autoridades israelíes justifican los ataques como acciones dirigidas contra supuestas actividades de Hezbolá y sostienen que no representan una violación del acuerdo. Tanto el gobierno libanés como la milicia chií han cuestionado esta justificación y han condenado las acciones, postura que también han manifestado responsables de Naciones Unidas.

El acuerdo de cese de hostilidades estipuló la retirada de las fuerzas de ambos lados del sur de Líbano. Sin embargo, el despliegue de las FDI no ha cesado, al mantener cinco posiciones militares en el territorio del país vecino. Este mantenimiento del dispositivo militar se ha convertido en otro punto de fricción con las autoridades de Beirut y el propio Hezbolá, que reiteran la exigencia del retiro total de los efectivos israelíes del área.

Por su parte, Katz y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han dado instrucciones explícitas de actuar con contundencia contra Hezbolá. La intención declarada es derrotar al “régimen terrorista iraní” y desmantelar sus capacidades, con el objetivo de eliminar lo que perciben como amenazas al Estado de Israel. Según el mismo mensaje, parte de esta estrategia contempla la eliminación de líderes clave del bloque aliado de Irán, y facilitar que los ciudadanos iraníes puedan rebelarse y derrocar ese régimen.

La escalada de bombardeos y enfrentamientos en la frontera norte de Israel y el sur del Líbano se inscribe dentro de una dinámica de tensión creciente desde los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por grupos armados palestinos contra territorio israelí. Desde entonces, Israel ha sostenido que su estrategia en la región no volverá a las “normas de actuación” previas a esa fecha, y recalca su compromiso de garantizar la seguridad tanto de los poblados fronterizos del norte como del conjunto de sus ciudadanos.

El contexto reciente ha particularizado una relación de inestabilidad entre Israel y Hezbolá, con presencia militar israelí mantenida a lo largo de la franja fronteriza y ataques recurrentes, como señaló el medio que reportó los hechos. Naciones Unidas y líderes internacionales han exhortado reiteradamente a la desescalada y la observancia de los acuerdos, aunque hasta ahora no se han alcanzado avances significativos en la reducción de hostilidades entre las partes.

La población civil de las zonas afectadas, tanto del sur del Líbano como en los alrededores de Beirut, enfrenta consecuencias directas por la ofensiva militar y los intercambios de fuego. Las cifras de víctimas continúan en aumento, mientras organizaciones humanitarias y gobiernos regionales vigilan la evolución de los acontecimientos y el posible recrudecimiento de los combates.