Irán eleva a 180 la cifra de estudiantes muertas en el bombardeo a la escuela de Minab (sur)

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Irán, la cifra de niñas fallecidas tras el ataque con misiles contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, situada en la provincia de Hormozgán, aumentó a cerca de 180 infantes. La institución gubernamental informó públicamente el domingo, a través de declaraciones difundidas por su portavoz Hossein Kermanpour en redes sociales, la magnitud de las víctimas fatales resultado del incidente registrado el sábado en el centro educativo Sahayare Tayiba. El hecho generó críticas y condenas a nivel internacional, en particular de la Unesco, que calificó el ataque como una seria transgresión del derecho internacional y exigió reforzar la protección de las escuelas en contextos de conflicto.

Según publicó el medio IRNA, la agresión armada impactó directamente en la escuela femenina Sahayare Tayiba, donde estudiaban 264 niñas. Hossein Kermanpour detalló que “ayer, en el sur de Irán, cerca de 180 niñas pequeñas perdieron la vida en un solo ataque con misiles”, confirmando la gravedad del saldo mortal de la acción. Esta actualización superó el balance inicial proporcionado por el Ministerio de Educación, que horas antes había reconocido la muerte de 153 estudiantes y la existencia de 95 heridos en el mismo establecimiento, una cifra proporcionada por el titular del área, Ali Farhadi, durante una entrevista oficial.

En la conversación con IRNA, el ministro Ali Farhadi atribuyó expresamente la responsabilidad del ataque al Estado de Israel. “Ayer, el régimen sionista, en un acto bárbaro e inhumano, atacó esta escuela primaria de niñas con 264 estudiantes en tres ocasiones”, aseveró el funcionario. El medio IRNA recogió además la denuncia de Farhadi sobre otro incidente violento: un ataque contra una escuela de la localidad de Abek, provincia noroccidental de Qazvin, que terminó con el fallecimiento de un estudiante adicional. Ambas dependencias oficiales, Salud y Educación, apuntaron a Israel como presunto responsable del bombardeo en Minab, aunque el Ejército israelí, a través de su portavoz militar Nadav Shoshani, negó toda implicación en la operación.

En declaraciones recogidas por IRNA, el vocero del ejército israelí declaró que su fuerza “no tiene conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar hasta el momento”, agregando que las Fuerzas de Defensa de Israel se encontraban “en condiciones de hacerlo”, presumiendo además de la capacidad militar para “eliminar a gente que se encuentra a más de 1.500 kilómetros de distancia”. Estas afirmaciones se produjeron en paralelo al incremento de señalamientos por parte de autoridades iraníes, que reiteraron la acusación contra Israel.

La cobertura del medio IRNA evidenció también la reacción de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En un comunicado oficial difundido mediante sus plataformas, la Unesco manifestó “profunda alarma por el impacto que la actual escalada militar en Oriente Próximo tiene sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente”. La declaración recogida por IRNA sobre el ataque a la escuela de Minab subraya que “constituye una grave violación de la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a las escuelas”.

El organismo internacional enfatizó que los atentados contra espacios educativos “ponen en peligro a estudiantes y docentes y socavan el derecho a la educación”. Insistió en que todas las partes involucradas en conflictos armados deben garantizar la protección de los centros escolares, del alumnado y de los trabajadores del sector educativo. La Unesco recordó, según IRNA, que esa protección está amparada por normativas del derecho internacional, cuyo respeto resulta obligatorio.

Irán, según consignó IRNA, forma parte activa de la Unesco, a diferencia de Israel, que abandonó la organización en 2018. La salida israelí se justificó, de acuerdo con declaraciones de sus representantes, en la presunta existencia de un sesgo antiisraelí dentro de la institución de las Naciones Unidas. Este argumento fue compartido por el gobierno estadounidense bajo el expresidente Donald Trump, quien ordenó la retirada de su país durante el primer mandato, en consonancia con la postura israelí hacia el organismo multilateral.

El medio IRNA también destacó el mensaje internacional en torno a la preservación de los derechos fundamentales de las niñas y de las comunidades estudiantiles en zonas de tensión armada. El ataque a la escuela de Minab, junto con el bombardeo en Abek, implicó un nuevo episodio de violencia contra la población infantil en entornos escolares, hechos calificados por la Unesco como incompatibles con los principios básicos de la protección humanitaria internacional.