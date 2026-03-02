GIP (BlackRock) lanza una colocación acelerada de todo su 11,4% en Naturgy, valorado en unos 2.957 millones

GIP III Canary 1, perteneciente a BlackRock, dejará de figurar entre los accionistas de Naturgy tras la colocación acelerada de su participación equivalente al 11,4% del capital, que se traduce en cerca de 110,75 millones de acciones valoradas en unos 2.957 millones de euros. Tal como publicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación redefinirá el equilibrio y configuración del accionariado de la energética.

Según informó el medio, la operación está siendo conducida por JP Morgan y Goldman Sachs, quienes han sido seleccionados por GIP como entidades encargadas de coordinar la colocación de los títulos. Estas instituciones buscarán compradores únicamente entre inversores sofisticados, mediante una oferta acelerada que excluye al público general. La venta se plantea como una transacción secundaria en bloque y, en ningún caso, se configurará como una oferta pública de valores. Esta modalidad busca identificar de manera rápida e inmediata a los inversores profesionales dispuestos a adquirir el paquete en las condiciones establecidas por el vendedor y los bancos colocadores.

El documento enviado a la CNMV señala que la colocación acelerada dará inicio de manera inmediata tras la difusión de la información privilegiada. El contrato firmado entre GIP, JP Morgan y Goldman Sachs recoge las condiciones habituales para este tipo de operaciones y contempla condiciones suspensivas estándar. Una vez que el proceso llegue a su fin, los responsables de la colocación pondrán en conocimiento del mercado los detalles finales, incluido el precio definitivo de adquisición de las acciones, a través de una nueva comunicación oficial.

La valoración de los títulos de Naturgy se calculó a partir del cierre en Bolsa del pasado lunes, cuando la acción se situó en 26,70 euros tras registrar un incremento del 1,37%. De acuerdo con la información aportada por la CNMV y recogida por los medios, todo el paquete a la venta representa la totalidad de la participación que mantiene GIP en la compañía.

El reparto accionarial de Naturgy experimentará un cambio relevante tras la salida de GIP. Según detalló la CNMV, el capital de la compañía pasará a estar, tras este movimiento, liderado por CriteriaCaixa con el 26%, seguido del fondo australiano IFM con el 15,2%, CVC con el 13,8%, Alba Europe con el 5% y Sonatrach, empresa argelina, con el 4,1%. La operación, por tanto, eliminará al fondo gestionado por BlackRock del accionariado y dejará el control en manos de los actuales principales inversores institucionales.

El empleo de la fórmula de colocación acelerada permite a los vendedores obtener liquidez en un breve intervalo temporal y reduce la incertidumbre respecto a la ejecución efectiva de la venta. Según reportó el medio, este recurso se reserva para grandes paquetes accionariales y se dirige únicamente a actores con experiencia financiera suficiente para asumir volúmenes de este tamaño, evitando así alteraciones bruscas en la cotización y en el equilibrio del mercado bursátil.

El anuncio y la gestión de la venta se ajustan a las directrices regulatorias y a lo estipulado en los contratos entre las partes. JP Morgan y Goldman Sachs, como bancos colocadores, emplearán los mecanismos habituales que permite el marco legal vigente para garantizar el proceso y asegurar que los títulos se coloquen entre inversores cualificados, todo ello sin revelar ni modificar las condiciones establecidas en la comunicación remitida a la CNMV.

Una vez se cierre oficialmente la operación en los términos anunciados, la composición del consejo de la firma y la correlación de fuerzas entre los principales accionistas responderán a la nueva distribución del capital, tras la salida de GIP como accionista relevante en la estructura de Naturgy.