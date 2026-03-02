Gabriela Guillén revela si se va a 'Supervivientes' enamorada tras sus imágenes cómplice junto a un misterioso hombre

“Yo me voy soltera y feliz”, declaró Gabriela Guillén antes de embarcar rumbo a Honduras para integrarse al elenco de ‘Supervivientes’, refiriéndose de manera directa a las especulaciones generadas tras la difusión de imágenes que la mostraron junto a un hombre en actitud cómplice. Guillén añadió que su acompañante en aquella ocasión es un amigo y remarcó que mantiene la puerta abierta a posibles nuevas relaciones durante su participación en el reality. Así lo consignó el medio El Tiempo Justo.

El medio detalló que la esteticien partió la madrugada del domingo acompañada por sus compañeros de concurso, entre quienes se encontraban Álex Ghita, Jaime Astrain y Marisa Jara. Guillén intercambió diálogos distendidos con ellos y se mostró sonriente a su llegada al aeropuerto, momentos previos a abordar el vuelo que la llevaría a vivir lo que describió como la mayor aventura de su vida. Según describió El Tiempo Justo, aunque se encontraba nerviosa por el reto, también manifestó estar ilusionada con la experiencia y admitió no saber cómo afrontaría estar mucho tiempo alejada de su hijo David, de dos años.

Consultada por la posibilidad de que Bertín Osborne se encargue del niño durante su permanencia en el programa, Guillén optó por mantener la reserva y respondió, en tono bromista, que “no se sabe” si el presentador apoyará su candidatura en el reality, votando para que permanezca en los Cayos Cochinos y, por tanto, incrementando el tiempo que Osborne compartiría con el hijo de ambos. Según publicó El Tiempo Justo, la concursante eludió aclarar si había mantenido conversación reciente con Osborne antes de su viaje.

La atención mediática sobre su situación sentimental se intensificó tras la emisión en ‘El Tiempo Justo’ de imágenes tomadas en las inmediaciones de una discoteca reconocida en Madrid, donde Guillén fue captada junto a un hombre cuya identidad no trascendió. Sobre este episodio, la participante de ‘Supervivientes’ zanjó las dudas reiterando su estado civil y negando que existan vínculos amorosos en la actualidad.

De acuerdo con El Tiempo Justo, Guillén no solo aclaró sus relaciones personales, sino que expresó su disposición a abrirse a nuevas experiencias durante su estancia en Honduras. Ante la pregunta directa sobre sus expectativas sentimentales en la isla, la concursante afirmó que “siempre” está abierta a volver a enamorarse, dejando así abierta la posibilidad de que surja alguna relación dentro del concurso.

La salida hacia Honduras marca el inicio de un desafío personal y profesional para Gabriela Guillén, quien, según reportó El Tiempo Justo, encara la convivencia en el reality con optimismo, a pesar del nerviosismo que le provoca estar alejada de su entorno habitual y de su hijo pequeño. Los participantes de esta edición de ‘Supervivientes’ se predisponen a compartir intensas jornadas en los Cayos Cochinos, donde deberán sortear pruebas físicas y emocionales, siendo observados por el público y la producción del programa.

Las declaraciones de Guillén sobre su situación familiar y sentimental se dan en un contexto mediático de atención sobre su relación con Bertín Osborne y las decisiones sobre el cuidado de su hijo mientras ella permanece fuera del país. Las informaciones difundidas por El Tiempo Justo remarcaron el hermetismo de la concursante sobre este punto, además de su actitud abierta ante las posibilidades personales y su disposición a interactuar de manera fluida con el resto de concursantes.

El arranque de la estancia en Honduras plantea para Guillén, según publicó El Tiempo Justo, el doble reto de adaptarse a la dinámica del reality y gestionar las implicaciones familiares derivadas de su ausencia, aspectos que seguirán generando interés mientras avance su participación en el concurso televisivo.