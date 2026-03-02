El Tottenham, multado por el "comportamiento discriminatorio" de sus aficionados ante el Eintracht

Tras la identificación de tres individuos que realizaron saludos nazis durante el encuentro ante el Eintracht Frankfurt, el Tottenham confirmó que estas personas ya no podrán asistir nuevamente a los partidos del club, al haber recibido prohibiciones de acceso de forma indefinida. Esta medida se comunicó como parte de la respuesta institucional a un caso de racismo que se registró en el enfrentamiento correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. De acuerdo con el comunicado oficial del club, citado por el medio, la directiva declaró: “Confirmamos que los tres individuos que fueron descubiertos haciendo saludos nazis hacia los aficionados del Eintracht han sido identificados y han recibido prohibiciones indefinidas”.

Según consignó la UEFA, el organismo impuso una sanción de 30.000 euros al Tottenham por los incidentes de comportamiento racista o discriminatorio de parte de un sector de sus simpatizantes durante el encuentro disputado en suelo alemán. El ente rector del fútbol europeo agregó la restricción de venta de entradas para el próximo enfrentamiento que el club inglés juegue como visitante en un torneo UEFA, el cual será ante el Atlético de Madrid el 10 de marzo —en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones—. Esta prohibición, sin embargo, quedará en suspenso durante un periodo de prueba de un año a partir de la fecha de la resolución, según reportó la propia UEFA.

El club inglés, en respuesta a las sanciones, hizo pública una declaración a través de sus canales oficiales en la que admitió su conocimiento de los castigos impuestos por la UEFA tras “la conducta absolutamente aberrante de un pequeño número de personas en nuestro reciente partido de visitante de la Liga de Campeones en Fráncfort”. Además, Tottenham afirmó haber colaborado activamente tanto con la investigación puesta en marcha por la UEFA como con las autoridades policiales de Alemania en la noche del partido y, posteriormente, con la Policía Metropolitana de Londres, de acuerdo con lo publicado por la UEFA.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA precisó, según difundió el propio organismo, que también se aplicó una multa adicional de 2.250 euros al club londinense debido al lanzamiento de objetos ocurrido durante el partido frente al equipo alemán. El encuentro en cuestión, celebrado el 28 de enero, concluyó con un resultado de 0-2 a favor del Tottenham. Tras ese partido, el conjunto inglés acumuló una racha de un empate y cuatro derrotas consecutivas en la competencia.

En el mismo comunicado, el club enfatizó su postura institucional: “El club se opone firmemente a toda forma de discriminación y, por lo tanto, ha tomado las medidas más enérgicas posibles. El comportamiento repugnante de una minoría de supuestos aficionados esa noche no refleja en absoluto los valores de nuestro club ni de su afición”, según reprodujo el comunicado divulgado por el club y citado por la UEFA.

Hasta el momento, la UEFA mantiene la sanción económica y la posible restricción de venta de entradas a la afición visitante del Tottenham condicionada a la reincidencia en episodios similares en el plazo de un año. El procedimiento disciplinario y las medidas adoptadas forman parte de la política de tolerancia cero de la UEFA frente a episodios de discriminación o violencia en sus competiciones, tal como subrayó el comunicado divulgado por el organismo europeo y reproducido en los medios oficiales.