El Rijksmuseum de Ámsterdam atribuye a Rembrandt 'La visión de Zacarías en el templo'

El Rijksmuseum de Ámsterdam ha confirmado este lunes que 'La visión de Zacarías en el templo' (1633) es una obra original de Rembrandt. La obra se encuentra en préstamo a largo plazo en dicha pinacoteca por parte de un coleccionista privado y estará abierta al público a partir del miércoles 4 de marzo.

Investigadores del Rijksmuseum han atribuido la pieza a Rembrandt, tras examinar la obra con las mismas técnicas avanzadas empleadas en 'Operación Ronda de Noche' y la compararon con otras pinturas de Rembrandt del mismo período.

El análisis de los materiales, las similitudes estilísticas y temáticas, las alteraciones realizadas por Rembrandt y la calidad general de la pintura respaldan la conclusión de que se trata de una obra genuina de Rembrandt van Rijn.

"Es maravilloso que ahora la gente pueda aprender más sobre el joven Rembrandt. Creó esta obra tan conmovedora poco después de mudarse de Leiden a Ámsterdam. Es un bello ejemplo de la singular forma en que Rembrandt retrata las historia", ha asegurado el director del Rijksmuseum, Taco Dibbits.

La pintura representa una escena de la historia bíblica del sumo sacerdote Zacarías. En ella, se muestra el momento en que Zacarías recibe la visita del arcángel Gabriel en el templo. El ángel le anuncia que, a pesar de la avanzada edad de él y su esposa, tendrán un hijo: Juan el Bautista. El ángel no aparece en la pintura, pero la luz que brilla en la esquina superior derecha anuncia su llegada. La expresión de sorpresa de Zacarías refleja su incredulidad.

En 1960, la pintura fue excluida de la obra de Rembrandt. Tras ser adquirida por un particular en 1961, desapareció de la vista pública. Desconociendo su paradero, ningún experto había podido estudiarla desde entonces. Sin embargo, recientemente, el actual propietario contactó con el Rijksmuseum, lo que permitió que la pintura fuera examinada por primera vez en 65 años.