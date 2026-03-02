Agencias

El Real Zaragoza destituye al entrenador Rubén Sellés y al director deportivo Txema Indias

Guardar

El Real Zaragoza destituyó este lunes al técnico Rubén Sellés, que firmó hace unos cuatro meses con le club maño, y al director deportivo Txema Indias, anunciando que Lalo Arantegui lidera ahora la dirección deportiva.

"El Real Zaragoza comunica que finaliza la relación contractual que vinculaba a nuestra entidad con el director deportivo Txema Indias y el entrenador Rubén Sellés", informó la entidad maña en un comunicado en su página web.

El club agradeció "la profesionalidad, dedicación y esfuerzo" de ambos durante su etapa en el Zaragoza y les desearon "la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales", después de que el equipo se encuentre a 8 puntos de la salvación tras perder por 0-1 ante el Burgos, después de que Sellés cogiera las riendas del banquillo con el Zaragoza a 5 puntos de la permanencia.

Tras esto, el club aragonés anunció un principio de acuerdo con Lalo Arantegui para que se convierta en el nuevo director deportivo de la entidad. "Arantegui firmará por lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos temporadas opcionales adicionales. Arantegui llega al Real Zaragoza con el aragonés Fran Gracia en su equipo de trabajo, que asumirá la Secretaría Técnica", avanzó un comunicado.

Nacido en Zaragoza en 1977, Arantegui comenzó su andadura en los despachos del fútbol como director deportivo del Ejea tras retirarse allí como jugador en 2011. Posteriormente, tras su paso como 'scout' por las secretarías técnicas del Real Zaragoza (de 2012 a 2013) y del Villarreal (de 2013 a 2015), asumió la dirección deportiva del Huesca entre 2015 y 2017.

Después, regresó al Zaragoza, iniciando así su primera etapa al frente de la dirección deportiva del club. Formó parte de la estructura zaragocista desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante ese periodo, el equipo disputó dos 'playoff' de ascenso a Primera División (2017-18 y 2019-2020).

Y David Navarro, que llegó al club el pasado mes de noviembre como coordinador deportivo del Área de Fútbol, dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes en la vuelta al trabajo de los jugadores del Zaragoza de cara a preparar el partido del próximo viernes ante el Cádiz CF, en "una decisión adoptada por Lalo Arantegui".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo

Una programación de más de 70 firmas, actividades culturales y desfiles en enclaves emblemáticos, junto a la presentación de reconocidos diseñadores nacionales e internacionales, protagonizarán la cita de referencia para el sector textil en la capital

El desfile inaugural de la

Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad contra la "romantización" de roles de género, otra "forma de violencia"

El Ministerio de Igualdad lanza una acción por el Día Internacional de la Mujer que denuncia discursos sutiles y normas sociales que perpetúan la discriminación, buscando generar conciencia sobre los desafíos actuales enfrentados por mujeres de todas las generaciones

Ángela Molina protagoniza la campaña

Estudiar el gen TP53 antes de cada línea de tratamiento continúa siendo la recomendación en leucemia linfocítica crónica

Expertos reunidos en Córdoba subrayan que la evaluación sistemática de alteraciones genéticas, particularmente en TP53, resulta crucial para personalizar estrategias médicas en leucemia linfocítica crónica y maximizar la supervivencia, ante la aparición constante de terapias innovadoras y retos clínicos

Estudiar el gen TP53 antes

Las agencias de viajes refuerzan la asistencia a viajeros ante el cierre de rutas en Oriente Medio

CEAV informa que empresas turísticas están atentas a la evolución de los hechos en Oriente Medio, recomiendan tranquilidad para retornos pendientes y destacan que ofrecen soluciones a cada caso, además de orientación legal y apoyo ante posibles cambios

Las agencias de viajes refuerzan

PSdeG insta a Rueda dejar el "teatrillo" en Bruselas y liderar desde Galicia la apertura de mercados que supone Mercosur

La viceportavoz socialista urge a Alfonso Rueda a asumir un papel decisivo en el impulso al comercio en la comunidad tras la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, subrayando beneficios, garantías regulatorias y medidas de protección para productores gallegos

PSdeG insta a Rueda dejar