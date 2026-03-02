El Real Madrid desvela que Kylian Mbappé padece un esguince de rodilla y que seguirá un tratamiento conservador

El proceso de recuperación de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, incluye la atención de especialistas franceses a petición del propio futbolista antes de que el club difundiera la naturaleza de su lesión. Tras estas evaluaciones médicas y de acuerdo con los resultados, el Real Madrid ha comunicado oficialmente que el atacante sufre un esguince en la rodilla izquierda y que continuará con un tratamiento de carácter conservador. Esta noticia implica que Mbappé permanece fuera de la convocatoria para encuentros relevantes tanto de la liga española como de la Liga de Campeones, sin que exista una previsión pública sobre su regreso a la competición.

Según detalló el Real Madrid a través de un comunicado difundido este lunes y recogido por varios medios, el diagnóstico se tomó después de realizar diferentes pruebas coordinadas entre los servicios médicos del club y médicos especialistas en Francia consultados por el propio Mbappé. El club indicó que la “idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo” fue respaldada por estos médicos y subrayó que el jugador no pasará por el quirófano.

El medio reportó que Mbappé se ausentó del partido de vuelta de la fase de 'Playoff' de la Liga de Campeones frente al Benfica, en el que el Real Madrid buscaba el pase a los octavos de final. Además de ese duelo, el delantero también quedó fuera de la lista de convocados para el compromiso de LaLiga EA Sports de este lunes ante el Getafe, celebrado en el estadio Santiago Bernabéu. Hasta la fecha del anuncio, el club no había detallado públicamente el tipo de dolencia que mantenía al internacional francés fuera de los terrenos de juego.

La situación fue abordada por el técnico del primer equipo, Álvaro Arbeloa, durante la rueda de prensa del domingo. "Tenemos muy claro qué es lo que le pasa. Ahora queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible", expresó el entrenador, según publicó la misma fuente. Arbeloa precisó también que “es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias”, evitando así ofrecer una fecha estimada para la vuelta de Mbappé a la actividad.

La postura del club es mantener al jugador “pendiente de evolución”, según consignó el mismo comunicado, reafirmando la ausencia de un periodo estimado de baja. Con el tratamiento conservador elegido, se descarta cualquier intervención quirúrgica para atender la lesión.

Durante el mes de marzo, el Real Madrid enfrenta retos deportivos de alta exigencia. El cronograma de partidos incluye la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, partidos de Liga ante el RC Celta en Balaídos y dos encuentros importantes en el Santiago Bernabéu, ante el Elche y el Atlético de Madrid, según remarca el citado medio. La baja del delantero francés genera incertidumbre respecto a la alineación del conjunto blanco para estos duelos clave, dadas las expectativas que genera su presencia en el campo.

La decisión de Mbappé de consultar con especialistas en su país refleja las precauciones adoptadas tanto por el jugador como por la entidad ante un proceso de recuperación que apunta a su plena reincorporación al grupo únicamente cuando desaparezcan completamente las molestias. Según el comunicado de la entidad madrileña, los servicios médicos del club seguirán gestionando la situación clínica del futbolista, en coordinación con el tratamiento indicado inicialmente.

La evolución de la lesión, la respuesta al tratamiento conservador y la gestión de los tiempos de recuperación son factores que definirán el regreso de Mbappé a la dinámica competitiva, en tanto el club mantiene la discreción sobre cualquier proyección o posible fecha para su vuelta, según reiteran las publicaciones consultadas.