El Gobierno destina casi 3 millones a un convenio con Madrid para asistencia sanitaria de Sánchez y otros cargos

El Sistema Operativo Sanitario (SOS) de la Presidencia del Gobierno, instaurado desde 1989, incluye entre sus miembros a doce integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes, según reportó el Boletín Oficial del Estado (BOE), también cumplen funciones de conductores de unidades móviles de cuidados intensivos. Este dispositivo forma parte del servicio exclusivo de atención médica establecido mediante un reciente convenio entre el Gobierno central y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, destinado a garantizar la asistencia sanitaria del presidente Pedro Sánchez, altos cargos del Ejecutivo, antiguos presidentes, vicepresidentes, ministros y, cuando se encuentren en territorio español, líderes de gobiernos extranjeros.

El acuerdo, tal como informó el BOE y destacó el medio que publicó la convocatoria, determina un desembolso anual máximo para cubrir estos servicios que supera los 2,9 millones de euros, distribuidos entre los ejercicios 2027 y 2028. De acuerdo con el BOE, la financiación se hará efectiva a través de la transferencia de fondos de la Presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid. Estos recursos servirán para sufragar la operativa y los recursos específicos implicados en la prestación sanitaria personalizada dentro del ámbito competencial de ambas partes.

Según detalló el medio que recogió el contenido del BOE, el SOS está integrado por personal sanitario dependiente del Servicio Madrileño de Salud. El equipo sanitario lo conforman un director, ocho médicos y nueve graduados en enfermería, entre quienes se designa un supervisor de área. Este conjunto especializado se dedica de forma continuada a cubrir las necesidades médicas y de salud de los mencionados altos cargos y dignatarios.

Adicionalmente, el BOE explicó que el operativo sanitario dispone de varias ubicaciones para la prestación asistencial. Existen unidades asistenciales específicas tanto en el edificio del Departamento de Seguridad Nacional en el Complejo de la Moncloa, como en el denominado edificio de ‘Servicios’ dentro del mismo complejo, y una unidad dedicada a Altos Mandatarios y Dignatarios en el Hospital Universitario La Paz. Además, el SOS tiene a su disposición dos unidades móviles, ambulancias UCI medicalizadas y ambulancias estándar para traslados en el propio complejo presidencial.

El BOE precisa que la dotación económica destinada a este sistema se instrumenta mediante un pago único anual, gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para su transferencia a la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre del año siguiente a la prestación del servicio. Las partidas previstas indican que en 2027 el gasto máximo ascenderá a 1.333.333,33 euros, mientras que para el ejercicio de 2028 la cifra se eleva a 1.600.000,00 euros, según hicieron constar tanto el BOE como los medios que informaron sobre el acuerdo.

La finalidad prioritaria de este convenio, según explicitaron fuentes oficiales a través del BOE, reside en proporcionar asistencia sanitaria integral y permanente al presidente del Gobierno, Sánchez, así como a expresidentes, vicepresidentes y ministros, asegurando cobertura también para altos mandatarios y dignatarios extranjeros únicamente durante su estancia en territorio nacional. El texto del convenio especifica que el personal asignado al SOS está formado tanto por sanitarios como por miembros de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales desarrollan funciones complementarias de apoyo y conducción de las unidades de soporte vital avanzado y de traslado de pacientes.

El convenio establece así las bases de colaboración administrativa y logística entre la Presidencia del Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para las actividades asistenciales específicas. Según publicó el BOE, la continuidad del servicio y el despliegue de recursos se encuentran condicionados a la modificación correspondiente del presupuesto anual de la Presidencia del Gobierno. Esta cláusula presupuestaria asegura la viabilidad financiera de las prestaciones pactadas durante el periodo de vigencia del acuerdo.

De acuerdo con la información difundida por el BOE y reproducida por los medios, la estructura de los recursos explícitos comprende una cobertura hospitalaria centralizada en La Paz y el despliegue in situ de centros asistenciales dentro del Complejo de la Moncloa, permitiendo respuesta inmediata ante eventuales necesidades de salud que pudieran surgir tanto para autoridades nacionales como extranjeras acogidas al convenio.

El marco legal y administrativo descrito por el documento oficial citado contempla la participación de equipos multidisciplinares, la disponibilidad de vehículos medicalizados y el establecimiento de protocolos de actuación específicos. Así, la integración de equipos de seguridad con responsabilidades sanitarias señala la singularidad de este servicio, destinado exclusivamente a la protección y cuidado médico de quienes ostentan responsabilidades institucionales de máxima relevancia, o desarrollan estancias oficiales en el territorio español.

Finalmente, la instrumentación financiera establecida entre el Gobierno central y la administración autonómica madrileña, reportó el BOE, refuerza la garantía de disponibilidad permanente de los recursos y del personal profesional necesario para el cumplimiento del acuerdo. El sistema se mantendrá operativo a lo largo de los próximos años bajo la supervisión y ejecución de los órganos competentes descritos en el convenio.