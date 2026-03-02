El argentino Óscar Trejo dejará el Rayo Vallecano a final de temporada tras 10 campañas en el club

Óscar Trejo, futbolista argentino de 37 años, destacó que el Rayo Vallecano marcó una etapa fundamental en su vida personal y profesional, según consignó su mensaje en redes sociales dirigido a la afición rayista. El mediocampista cerrará una trayectoria de diez temporadas en la entidad madrileña, donde alcanzó el récord de ser el extranjero con más partidos disputados en la historia del club, acumulando 332 presencias y 45 goles. De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, el propio Trejo confirmó su inminente salida al final de la presente temporada a través de una extensa publicación en Instagram.

Según Europa Press, el paso de Trejo por el Rayo Vallecano se dividió en dos etapas diferentes. En su testimonio, el futbolista recalcó la relevancia del club en su desarrollo dentro y fuera del terreno de juego: “En este club crecí como futbolista, pero sobre todo como persona, esposo y padre. Vallecas nos vio reír, sufrir, celebrar y levantarnos una y otra vez”. El medio detalló que, a lo largo de sus años como jugador ‘franjirrojo’, Trejo formó parte de momentos clave para la memoria colectiva del club, entre ellos el título de Segunda División conseguido en 2018 y la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey en la temporada 2021-2022.

El centrocampista, nacido en Santiago del Estero, abordó el significado de haber cumplido su sueño europeo con la camiseta del equipo madrileño: “Y como si el fútbol aún quisiera regalarme algo más, a los 37 años pude cumplir un sueño que parecía imposible: jugar en Europa, y hacerlo no con cualquier equipo, sino con el club de mi vida. Algo que jamás olvidaré y que voy a llevar conmigo para siempre”. Europa Press reportó que Trejo compartió su gratitud con todos quienes lo han acompañado en su estadía en el Rayo, dirigiéndose tanto a compañeros y entrenadores como a la hinchada y su propia familia.

El anuncio público del adiós se produjo después de diez campañas vistiendo la camiseta del equipo de Vallecas, etapa que lo sitúa como un referente del vestuario y un símbolo para la afición. En su despedida, Trejo resaltó el valor del escudo del Rayo Vallecano en su vida personal y dejó un mensaje dirigido a la comunidad rayista: “Me voy en paz, con el orgullo de haberlo dado todo y con la certeza de que este escudo seguirá siendo parte de mi vida y de la de mi familia. No es un adiós. Es un hasta siempre. Porque el Rayo Vallecano no se deja atrás... se lleva en el alma. Gracias por tanto Rayo Vallecano”.

A lo largo de sus 332 partidos oficiales, según publicó Europa Press, Trejo no solo se consolidó como un motor en el mediocampo, sino que logró un total de 45 goles, integrando así la historia estadística y sentimental del Rayo Vallecano. Su presencia en el campo se extendió por diferentes competencias nacionales, donde contribuyó tanto en liga como en Copa del Rey a los objetivos del club. La entidad madrileña vivió bajo su liderazgo una de las etapas más estables y reconocidas en el fútbol español de las últimas décadas, incluyendo logros deportivos destacados que suponen hitos en la trayectoria rayista reciente.

El mensaje de despedida compartido por Trejo refleja un balance positivo de su experiencia en Madrid y el agradecimiento hacia el club que, según sus propias palabras recogidas por Europa Press, le brindó la oportunidad de crecer en todas las facetas de su vida. La decisión del mediocampista de finalizar su vínculo con el Rayo Vallecano se produce tras forjar lazos considerados imborrables con la institución y la afición, y tras haber superado marcas individuales que perdurarán en la memoria de la hinchada del club madrileño.