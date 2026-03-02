Claude ahora permite incorporar a su memoria las conversaciones mantenidas con ChatGPT, Copilot y Gemini

La integración de la memoria conversacional de otros asistentes de inteligencia artificial en la plataforma Claude involucra un proceso en el que el usuario extrae el contenido histórico en formato de código y lo transfiere a un apartado específico de la memoria de Claude. Según informó Europa Press, la reciente actualización desarrollada por Anthropic para su herramienta Claude incorpora la capacidad de importar el historial de interacciones previas que los usuarios hayan mantenido con servicios como ChatGPT, Copilot o Gemini, permitiendo así continuar las conversaciones sin perder contexto ni datos previos.

El medio Europa Press detalló que la actualización surge tras meses de trabajo por parte de la empresa tecnológica para “enseñar a la IA cómo trabajas”. El traslado del historial no ocurre de manera automática, sino que requiere que los usuarios generen una indicación específica o ‘prompt’, la cual se copia y pega en la conversación mantenida con el otro chatbot. Esto permite que ese asistente exporte el contexto de la memoria y del diálogo mantenido anteriormente.

Cuando se solicita al otro chatbot que produzca el histórico correspondiente, este responde generando una línea de código. Esta línea debe ser copiada por el usuario y posteriormente ingresada en la sección habilitada dentro de Claude para la integración de memoria conversacional. De esta manera, la plataforma de Anthropic puede recibir, almacenar e interpretar la información histórica importada, adaptándose a las necesidades particulares y al estilo de trabajo de cada usuario.

Europa Press señaló que esta función se considera relevante porque permite que los usuarios retomen sus conversaciones exactamente desde el punto donde las dejaron, sin experimentar interrupciones ni tener que reconstruir manualmente el contexto de interacciones pasadas. Anthropic destacó que con este procedimiento se facilita que la IA incorpore de manera orgánica los hábitos, temas y estilos comunicativos propios de cada persona.

La actualización abarca tanto la memoria como el contexto específico resultante de interacciones individuales y secuencias largas de conversación. Los usuarios, por tanto, disponen de un método para aprovechar el aprendizaje acumulado en otras plataformas sin perder información relevante al cambiar de chatbot. Según consignó Europa Press, Anthropic subrayó que esta innovación responde a una demanda continua de quienes buscan mayor interoperabilidad y continuidad entre diferentes soluciones de inteligencia artificial.

La transferencia del historial también representa un avance con respecto a la personalización de experiencias en IA, ya que elimina el obstáculo de comenzar nuevamente cada vez que se transita entre diferentes asistentes virtuales. De acuerdo con Europa Press, estas mejoras benefician a quienes requieren mantener archivos conversacionales extensos y procedimientos de consulta reiterativa sobre temas de largo alcance.

El proceso diseñado por Anthropic permite además que los usuarios incrementen la eficiencia en la gestión de sus proyectos o actividades cotidianas guiadas por IA. Así lo informó Europa Press, resaltando la importancia de esta actualización para profesionales, investigadores y cualquier persona que dependa de la memoria extensa y precisa de estos sistemas.

Anthropic remarcó que la implementación de este sistema busca facilitar el trabajo colaborativo entre usuarios y modelos de IA, consolidando el flujo de información sin pérdidas de datos ni necesidad de recordar o repetir instrucciones. La experiencia de usuario se ve optimizada al eliminar la percepción de cambio al usar herramientas distintas, debido a la posibilidad de arrastrar el contexto y la memoria sin interrupciones.

De acuerdo al medio Europa Press, la actualización representa un esfuerzo sostenido en el tiempo por parte de Anthropic, orientado a ofrecer soluciones que respondan a las dinámicas reales de trabajo y uso de los diferentes chatbots de inteligencia artificial en el mercado. Anthropic subrayó que la capacidad de importar historiales mejora la continuidad y la adaptación del asistente a los ritmos y preferencias de los usuarios, consolidando así la tendencia hacia mayor integración entre herramientas de IA.