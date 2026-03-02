Agencias

Bruselas refuerza repatriaciones y convoca a los 27 para abordar la subida del petróleo tras la crisis en Irán

La Unión Europea anuncia medidas inmediatas de protección y consulta, intensifica coordinación en seguridad, transportes y energía, y establece vigilancia reforzada en varios frentes por el conflicto reciente y la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo

Medidas para enfrentar interrupciones en el transporte de petróleo han cobrado protagonismo en la respuesta de la Unión Europea a la escalada de tensiones en Oriente Próximo, según informó la Comisión Europea a través de un comunicado emitido tras una reunión extraordinaria celebrada este lunes. El encuentro del Colegio de Comisarios se centró en analizar los impactos de la reciente crisis desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las eventuales repercusiones de estos hechos sobre la estabilidad, la seguridad y el abastecimiento energético en la región y en Europa.

De acuerdo con lo consignado por la Comisión Europea y reportado por diferentes medios, el Ejecutivo comunitario ha decidido reforzar de inmediato los esfuerzos dedicados a la evacuación y repatriación de ciudadanos europeos en Oriente Próximo. Estas operaciones se realizarán mediante el Mecanismo de Protección Civil de la UE y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, con el apoyo coordinado de las delegaciones europeas radicadas en la zona. El objetivo es asegurar la salida segura de ciudadanos de los Estados miembro potencialmente afectados por las consecuencias del conflicto y por la creciente inestabilidad regional.

La Comisión también anunció una intensificación de la vigilancia en los principales corredores para el transporte de crudo, con especial atención al estrecho de Ormuz y al mar Rojo. Estas áreas revisten una importancia clave para el flujo global de petróleo y su acceso ha resultado comprometido luego de que Irán comenzara el cierre de una de las vías centrales de exportación en respuesta a los ataques sufridos. La medida podría significar nuevas amenazas para el suministro europeo de energía, advierte el organismo dirigido por Ursula von der Leyen.

La reacción europea contempla igualmente consultas técnicas entre los veintisiete Estados miembro, convocadas por la Comisión para esta misma semana, enfocadas en los riesgos que supone el encarecimiento del petróleo y las incertidumbres sobre el suministro. Según detalló el Ejecutivo comunitario, la reunión contará también con la participación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con el objetivo de analizar y coordinar respuestas tanto sobre la evolución de precios como sobre el flujo regular de crudo hacia el continente.

El refuerzo en la coordinación se extiende a aerolíneas y navieras que operan en las rutas impactadas, en diálogo constante con los Estados europeos para reducir posibles afectaciones al transporte internacional y la cadena de suministro energética. La Comisión Europea ha subrayado que el cierre del corredor estratégico decidido por Irán funge como respuesta directa a la reciente intervención militar estadounidense e israelí, incrementando la presión sobre los canales de exportación y la estabilidad del mercado energético global.

En el plano de la seguridad interior, los comisarios acordaron incrementar el nivel de alerta y la cooperación entre organismos europeos y fuerzas nacionales. La estrecha colaboración con Europol formará parte del dispositivo preventivo ante los posibles riesgos derivados de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, según publicó la Comisión. El Ejecutivo comunitario busca anticipar y reducir posibles amenazas a la seguridad dentro del territorio de la Unión Europea que puedan surgir de la coyuntura internacional.

Otro pilar de la respuesta es el seguimiento de las tendencias migratorias. El texto recogido por la Comisión Europea especifica que se establecerá una vigilancia más estricta y una cooperación intensificada tanto con agencias especializadas de Naciones Unidas como con Estados socios adyacentes a la región en conflicto, para gestionar de modo coordinado los flujos previsibles y sus efectos humanitarios o de seguridad.

Estas medidas reflejan la preocupación de las autoridades europeas ante un agravamiento de la inestabilidad en la región y sus implicancias sobre ciudadanos europeos, el abastecimiento energético, la migración y la seguridad interna, conforme a la información divulgada por la Comisión tras la reunión de este lunes.

