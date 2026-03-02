Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad contra la "romantización" de roles de género, otra "forma de violencia"

La actriz Ángela Molina narra la nueva campaña institucional del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo, contra la "romantización" de los roles de géneros, "otra forma de violencia".

La campaña tiene como lema 'Las mujeres de alto valor no necesitamos tu validación' y quiere visibilizar los nuevos modos de violencia contra las mujeres que, según ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "son sutiles y pretenden captar la atención e incluso las voluntades de las más jóvenes".

"Las mujeres de alto valor no son otras que esas mujeres tradicionales, una mujer que asume los roles de género de sus abuelas, de sus bisabuelas, unas mujeres abnegadas, esposas, madres por encima de todo y relegadas, como digo, reprimidas al ámbito al ámbito doméstico, al ámbito íntimo", ha asegurado Redondo en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

Molina enumera en la campaña cómo son las "mujeres de alto valor", quienes revela que "cuidan su apariencia, se esfuerzan por vestir bien sin buscar llamar la atención, con modestia" y que "van arregladas hasta para ir al supermercado".

A PATIR DE PUBLICACIONES DE 2025 Y NO DE 1950

Además, agrega que estas mujeres "son femeninas, agradables, familiares y emocionalmente receptivas". También dice que son "exclusivas" y que saben "que algo que puede tener todo el mundo no tiene valor". "Son puras, sumisas y fiales. Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025. Aunque suena a 1950. No dejaremos que el pasado avance", concluye, a la vez que muestra a la actriz cogiendo una pancarta cone esta última frase.

En la misma línea, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha dicho que se trata de una campaña "de resistencia democrática" y "de dignidad de las mujeres". "Y el mensaje pensamos que lo dice muy claramente. Nosotras somos de alto valor no por lo que damos, no por lo que aguantamos, no por lo que se espera de nosotras, sino por lo que somos", ha indicado.

Guijarro también ha apuntado que "no es una campaña contra nadie", sino que es "a favor de todas, a favor de todos, a favor de la democracia, que es lo que construye el feminismo".

Igualmente, ha señalado que se trata de una campaña "necesaria", que rechaza "discursos bastante bien envueltos", especialmente en el ámbito digital, que ponen "en riesgo" los derechos conseguidos con décadas de lucha feminista.

La iniciativa, realizada por la agencia Ogilvy, cuenta con un plan de medios pensado "para llegar a todas las generaciones", según ha detallado Guijarro. En concreto, se difundirá del 4 al 22 de marzo en radios, televisiones, entorno digital, marquesinas, etc.