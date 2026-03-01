VÍDEO: Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques contra Irán

Durante una intervención dirigida a la población israelí, Benjamin Netanyahu afirmó que existen diversos indicios que apuntan a que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, habría fallecido como consecuencia del ataque conjunto efectuado por fuerzas estadounidenses e israelíes. Según informó Europa Press, el primer ministro israelí detalló que la ofensiva inicial se dirigió específicamente al lugar donde se encontraba Jamenei, en el marco de una operación orientada a provocar un cambio de régimen en la República Islámica.

Netanyahu enfatizó ante la ciudadanía que “hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida”, argumentando que la acción coordinada junto a Washington tuvo como objetivo desestabilizar la estructura de poder iraní. Tal como publicó Europa Press, el mandatario israelí recalcó que el ataque de este sábado resultó en la muerte de varios altos dirigentes implicados en el programa nuclear de Irán. Afirmó también que, tras esta jornada, calificada por él como un evento de magnitud histórica, Tel Aviv prevé mantener la presión militar sobre diversas instalaciones y figuras vinculadas al régimen iraní.

El primer ministro responsabilizó directamente a Jamenei de ser el principal impulsor de ataques terroristas a escala internacional y de liderar planes para la destrucción de Israel. Según reportó Europa Press, Netanyahu defendió que estos supuestos planes han quedado neutralizados con la ofensiva emprendida “mano a mano” con Estados Unidos, presentando el golpe como un giro en la política regional que pone en jaque al liderazgo iraní.

Durante su mensaje, Netanyahu se dirigió especialmente a la población iraní, subrayando que se abre una oportunidad significativa para cuestionar y eventualmente derribar el régimen establecido en la República Islámica. De acuerdo con Europa Press, el mandatario alentó a los ciudadanos iraníes a movilizarse y aprovechar lo que denominó como un “momento” para tomar las calles y “acabar el trabajo” en aras de producir un cambio político de fondo en el país.

El medio Europa Press detalló que el ataque ha generado la muerte de varios de los principales líderes iraníes con cargos relevantes dentro del programa nuclear, aunque no especificó identidades ni cifras exactas. Netanyahu anunció la intención de continuar los bombardeos sobre elementos considerados estratégicos para el régimen iraní, en lo que describió como una campaña que persigue desmantelar sectores clave del gobierno persa.

En su comunicación, el primer ministro israelí sostuvo que el objetivo general de la acción conjunta trasciende la respuesta militar puntual y busca aprovechar una coyuntura que, según su análisis, podría propiciar el colapso del liderazgo iraní. El mensaje oficial fue transmitido en un contexto de tensión internacional, mientras se espera la reacción de las autoridades iraníes y la posible confirmación o desmentido de la supuesta muerte del ayatolá Jamenei, según consignó Europa Press.

Las repercusiones del ataque y las declaraciones de Netanyahu alimentan la incertidumbre respecto a la estabilidad política en Irán. Mientras tanto, en Israel, la comunicación gubernamental busca mostrar fortaleza y el apoyo de Estados Unidos en las operaciones militares frente al enemigo histórico de la región. Europa Press mencionó que Netanyahu reiteró ante su audiencia nacional la determinación de mantener la ofensiva hasta lograr la plena desarticulación de la amenaza que, a su juicio, representa la actual cúpula iraní para la seguridad israelí y la estabilidad global.