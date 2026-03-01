Trump anuncia que ha accedido a hablar con la nueva dirigencia de Irán

Donald Trump señaló la muerte de miembros relevantes de la delegación iraní participante en anteriores diálogos como un factor que modifica el panorama de futuras conversaciones entre ambos países. A este contexto, el presidente estadounidense añadió que Washington ha recibido un pedido de contacto por parte de las nuevas autoridades en Irán tras el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei. Según consignó The Atlantic, Trump confirmó que aceptó entablar diálogo con la dirigencia iraní surgida tras la muerte del líder supremo, aclarando que la solicitud provino directamente de ese grupo de poder.

De acuerdo con la publicación de The Atlantic, Trump declaró: "Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían de haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado". La entrevista, realizada desde la residencia de Trump en Mar-a-Lago, expone que el mandatario no quiso precisar cuándo tendrán lugar estas conversaciones, limitándose a responder "No puedo decirle eso" cuando se le preguntó si los encuentros serían ese mismo día o al siguiente. The Atlantic detalló que el presidente recordó que varios de los negociadores iraníes fallecieron durante recientes ataques realizados por Estados Unidos e Israel, señalando que esto representó "un gran golpe" para el equipo negociador iraní.

Al respecto, Trump manifestó: "La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe". El presidente estadounidense enfatizó que el liderazgo iraní debió recurrir al diálogo antes y criticó el cálculo estratégico de las autoridades de Teherán diciendo: "Deberían de haberlo hecho antes. Se han pasado de listos".

The Atlantic expuso que Trump fue consultado sobre la duración de la campaña de ataques iniciada por Estados Unidos el pasado sábado, así como sobre la posibilidad de que estas acciones influyan en la disposición de la oposición interna para intentar el derrocamiento del régimen. El presidente respondió que esta evaluación debe realizarse según evolucionen los acontecimientos: "Tengo que estudiar la situación cuando pase. No se puede contestar a esa pregunta". Sin embargo, expresó su confianza en un eventual levantamiento exitoso contra la República Islámica, sugiriendo que la presión internacional podría contribuir a ese desenlace.

Trump describió manifestaciones populares en las calles de Irán tras la muerte de Jamenei, así como la reacción de los exiliados en comunidades de Nueva York y Los Ángeles, según informó The Atlantic. Según el mandatario, este clima en Irán indica tanto una oportunidad política como un riesgo considerable. "Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus lugares. Creo que es un lugar muy peligroso ahora mismo", indicó. Además, describió la situación diciendo: "La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas".

En el plano nacional, Trump rechazó las afirmaciones acerca de que las recientes operaciones militares contra Irán puedan afectar las elecciones legislativas programadas para noviembre. En la entrevista, argumentó que su administración ha impulsado una economía fuerte: "Tenemos la mejor economía que haya tenido nunca el país. No se escucha más porque personas como usted no escribe sobre ello adecuadamente, pero la economía está para salirse por el tejado y en algunos casos ya lo ha hecho", enfatizó, según difundió The Atlantic.

El impacto de la escalada militar sobre los mercados energéticos también fue tema de análisis. Trump sostuvo que, a pesar del riesgo de incrementos significativos en el precio del petróleo como consecuencia de los ataques, el efecto real en los consumidores estadounidenses no será tan pronunciado. "Podría haber provocado un gran aumento del precio del petróleo si las cosas hubieran ido mal", comentó. El medio The Atlantic añadió que Trump interpretó la coyuntura como una respuesta a décadas de tensiones, al señalar: "La gente llevaba 47 años deseándolo. Llevan 47 años asesinando a gente y ahora se les ha vuelto en contra".

Las declaraciones de Trump presentadas por The Atlantic ilustran los desafíos y las expectativas que acompañan a la etapa de transición en la dirigencia iraní y la disposición de Estados Unidos a reanudar el diálogo diplomático bajo nuevas condiciones. Las consecuencias inmediatas de los bombardeos y el contexto de inestabilidad en Irán conforman un escenario en el que la comunidad internacional observa con atención los próximos pasos de ambos gobiernos.