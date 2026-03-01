Robert Lewandowski sufre una fractura en la órbita del ojo y se pierde la vuelta contra el Atlético

El club anunció que, junto a la baja de Robert Lewandowski, tampoco se encuentran disponibles Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen y Eric Garcia para el enfrentamiento de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Esta serie de ausencias complica el panorama para el FC Barcelona, que busca revertir el marcador adverso de 4-0 sufrido en el duelo de ida, disputado el 12 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano, según informó la entidad azulgrana.

Robert Lewandowski quedó descartado para el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou debido a una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, consecuencia de un traumatismo recibido durante el partido de liga contra el Villarreal, celebrado el sábado previo. El parte médico, citado por el FC Barcelona, detalla que las pruebas a las que fue sometido el delantero polaco confirmaron la lesión y desestimaron la posibilidad de que pueda estar presente en la convocatoria.

El medio detalló que, además de Lewandowski, no formarán parte del equipo Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen —todos en proceso de recuperación por diferentes lesiones—, mientras que Eric Garcia cumple sanción tras su expulsión. Las ausencias afectan la estructura principal del equipo dirigido por Hansi Flick, encargado de buscar la remontada ante el conjunto de Diego Simeone, que supo aprovechar las fragilidades en el duelo previo.

Según reportó el propio FC Barcelona, la lesión de Lewandowski se produjo al recibir un fuerte golpe durante el enfrentamiento contra el Villarreal. El diagnóstico se obtuvo luego de las pruebas médicas realizadas el domingo posterior al incidente. La institución remarcó que el jugador no estará a disposición para el encuentro crucial del martes.

El medio confirmó que el Barcelona encara el partido definitivo tras la goleada de 4-0 en la ida, resultado construido en la primera mitad del compromiso con anotaciones de Eric Garcia, en propia puerta, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. Este marcador dejó al equipo catalán en una posición complicada para alcanzar la final copera, aumentando la presión sobre un plantel mermado por las bajas obligadas.

Las complicaciones en la alineación representan un desafío importante para Hansi Flick, dado que la ausencia de piezas clave obliga a considerar alternativas tácticas frente a la situación adversa. El equipo madrileño, bajo la dirección de Diego Simeone, llega con un margen significativo y con el objetivo de proteger la ventaja conseguida en el partido anterior.

El encuentro se celebrará en el Spotify Camp Nou, donde el equipo azulgrana aspira a protagonizar una remontada pese a las circunstancias adversas. Las expectativas y la atención están puestas en la capacidad de reacción del plantel ante un contexto marcado por las lesiones y sanciones anunciadas junto con la ausencia de Lewandowski, confirmada por el club catalán.