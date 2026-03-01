Miles de iraníes toman las calles para llorar al ayatolá Jamenei

Las autoridades iraníes han anunciado que la muerte del ayatolá Alí Jamenei tendrá un periodo oficial de cuarenta días de luto, como informaron los medios oficiales. Esta medida se comunicó acompañada de un mensaje transmitido donde se afirmaba que el fallecimiento de Jamenei en su residencia de Teherán reflejaba su cercanía con el pueblo y su rol activo al frente de sus responsabilidades, aspecto subrayado durante la cobertura de los eventos recientes en la capital y otras ciudades importantes del país. Según consignó el medio oficial iraní, la desaparición del líder supremo coincidió con el inicio de una campaña de ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, escenario que ha incrementado la tensión en las calles.

De acuerdo con lo publicado por el medio, las principales ciudades de Irán se han convertido en puntos de concentración donde multitudes acudieron para rendir homenaje al fallecido líder religioso y político. En Teherán, la plaza de la Revolución (Enghelab) se pobló de ciudadanos vestidos de negro, portando banderas nacionales y retratos de Jamenei mientras continuaban los bombardeos, que alcanzaron su segundo día consecutivo. El Consejo Islámico de Coordinación de Propaganda convocó manifestaciones adicionales en diecisiete plazas de la ciudad, organizadas tras las plegarias de Maghrib e Isha, que tienen lugar al finalizar la jornada.

La televisión pública iraní emitió imágenes que mostraban a simpatizantes congregándose en Mashhad, específicamente en torno al santuario del imán Reza, uno de los lugares más emblemáticos del país. El medio oficial detalló que, además de la capital, otras ciudades como Isfahán, Shiraz, Yasuj, Hamedán, Ahvaz, Birjand, Yazd, Yoibar, Sahné, Karaj, Sumehsara, Shahrekord, Tabriz y Lorestán experimentaron concentraciones similares. Según informó la prensa estatal, estas movilizaciones en distintas regiones respondieron tanto a la convocatoria de las autoridades como a la expresión espontánea de duelo de la población.

El fallecimiento de Jamenei ocurrió el sábado, según recogió la prensa oficial, en medio de una intensificación de las hostilidades militares que involucraron bombardeos sobre diversas zonas del país. Aunque la violencia en el entorno generó incertidumbre, los actos de homenaje se realizaron en presencia de un fuerte despliegue de seguridad con el objetivo de garantizar el acceso de los ciudadanos a los lugares de concentración.

Respecto a la figura de Jamenei, el mensaje oficial transmitido a través de la radio y la televisión estatales enfatizó su papel en la defensa del país y el enfrentamiento a la “arrogancia global”, locución habitual usada por las autoridades iraníes cuando hacen referencia a Estados Unidos. El liderazgo religioso y político del ayatolá ocupó un lugar central en la cobertura mediática, destacando el impacto de su desaparición en el contexto actual de conflicto y tensión regional.

Según reportó el medio estatal, luego de conocerse la noticia, varias instituciones públicas y privadas adaptaron sus horarios de atención y suspendieron actividades en señal de respeto. Los medios oficialistas insistieron en la continuidad de las muestras de duelo y la participación masiva de la ciudadanía en todas las regiones donde se organizan las congregaciones.

La ola de bombardeos que comenzó con el fallecimiento de Jamenei y que sigue activa en algunos puntos del territorio ha agravado la situación humanitaria y restringido la movilidad. El medio oficial relató que, pese a estas condiciones, los asistentes a los actos conmemorativos acudieron a los lugares de reunión con signos claros de pesar y respeto hacia el ex líder supremo.

Autoridades y voceros de distintas ramas del gobierno reiteraron la importancia del luto extendido y la necesidad de mantener la cohesión social durante estas semanas. Según informaciones recogidas por la prensa iraní, la decisión de establecer cuarenta días de duelo responde a la tradición islámica, lo cual marca el calendario nacional y regional en un periodo de especial sensibilidad y atención internacional.