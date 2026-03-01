Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque

La reciente confirmación del ministro de Defensa británico, John Healey, acerca de que ciertos misiles iraníes disparados durante las tensiones regionales terminaron impactando a escasos metros de efectivos militares de Reino Unido en Bahréin, destaca la magnitud de la amenaza que enfrentan las fuerzas internacionales presentes en Medio Oriente. Este episodio se suma al señalamiento de Healey sobre dos misiles identificados por el ejército británico que fueron lanzados “en dirección” a las bases británicas en Chipre, aunque el ministro precisa que no se trató de un ataque directo. De acuerdo con la cobertura realizada por Europa Press, Healey enfatiza que las fuerzas británicas descartaron que los misiles hubieran tenido como objetivo las instalaciones en la isla, a pesar de que sí sobrevolaron rutas cercanas a ellas.

Según detalló Europa Press, Reino Unido dispone de dos bases militares en Chipre, las cuales representan puntos estratégicos para las operaciones internacionales y la presencia militar en el Mediterráneo oriental. En declaraciones para Sky News, Healey subrayó que la trayectoria de los misiles identificados no tenía como blanco específico dichas bases. “Estamos bastante seguros de que no apuntaban a nuestras bases”, expresó el titular de Defensa británico, reiterando que el ejército realizó un análisis exhaustivo sobre el trayecto de los cohetes detectados en la zona.

Esta situación surge en un contexto de creciente tensión tras recientes ataques protagonizados por Estados Unidos e Israel, seguidos de contraataques iraníes en la región. Healey, según consignó Europa Press, advirtió que la escalada de enfrentamientos representa una amenaza que continúa en aumento para la estabilidad regional. El incidente con los misiles, tanto aquellos que sobrevolaron Chipre como los que alcanzaron proximidades de fuerzas británicas en Bahréin, ilustra para las autoridades de Londres la volatilidad del actual escenario geopolítico en Medio Oriente.

Por otra parte, el gobierno de Chipre ha descartado preocupación alguna relacionada con amenazas directas a la isla. El portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis, afirmó a través de las redes sociales que no existe evidencia ni indicio sobre el lanzamiento de misiles hacia territorio chipriota, tal como publicó Europa Press. “En relación con las declaraciones e informes de prensa que hacen referencia al lanzamiento de misiles hacia Chipre, se aclara que no es así y que no hay indicio alguno de que se haya producido ninguna amenaza para el país”, señaló Letymbiotis, buscando disipar el nerviosismo generado a raíz de los informes iniciales.

Las declaraciones cruzadas entre las autoridades británicas y chipriotas reflejan diferentes evaluaciones sobre la presencia y el alcance de la amenaza. Mientras que desde Londres se destina atención al potencial riesgo que implica el desplazamiento de misiles cerca de sus bases, el Ejecutivo chipriota insiste en la ausencia de peligro para la población y la infraestructura local. Reino Unido, con dos bases establecidas en la isla, se muestra atento a los movimientos en la región y prioriza la seguridad de sus destacamentos, según lo reportó Europa Press.

El reciente episodio con misiles lanzados por Irán, en un contexto de represalias por acciones previas de actores occidentales, pone en el foco la posición estratégica de Chipre como enclave militar para fuerzas de la OTAN y otras potencias. Según informó Europa Press, no se registró daño directo en infraestructuras británicas ni reportes de incidentes materiales en la isla, pero la cercanía de la trayectoria de los misiles a puntos sensibles resalta la necesidad de monitoreo y análisis constante de las amenazas regionales.

Además del caso de Chipre, el ministro Healey hizo referencia a la situación en Bahréin, donde las fuerzas británicas desplegadas resultaron expuestas por el impacto de misiles iraníes en inmediaciones de sus posiciones, tal como relató Europa Press. Healey utilizó este hecho como ejemplo de la “amenaza muy real y creciente” que según su valoración enfrenta el Reino Unido y sus aliados en la región, consecuencia de la escalada militar entre potencias occidentales e Irán.

Según informó Europa Press, la tensión en el Mediterráneo oriental y en puntos clave de Oriente Medio se mantiene como una preocupación compartida por los gobiernos involucrados. Las autoridades chipriotas buscan tranquilizar a la población asegurando que no existe peligro inmediato, mientras que en Reino Unido persiste la vigilancia sobre posible actividad hostil que pudiera afectar a sus bases o personal militar destacado en la zona.

Estos hechos recientes se inscriben en un período de incertidumbre para la seguridad internacional, con Chipre y Bahréin como escenarios relevantes por su valor estratégico en la estructura militar de Reino Unido. La continua vigilancia, el intercambio de información y las declaraciones públicas forman parte del esfuerzo tanto local como internacional para mantener la estabilidad en una región marcada por enfrentamientos y el riesgo de nuevas escaladas, según publicó Europa Press.