Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque directo

La reciente confirmación de que misiles iraníes impactaron a escasa distancia de tropas británicas en Bahréin ha intensificado la preocupación dentro del Ministerio de Defensa británico, subrayando la magnitud del riesgo para las fuerzas de Reino Unido desplegadas en la región. El ministro de Defensa, John Healey, resaltó este hecho como una muestra del aumento de las amenazas derivadas de la escalada militar en Oriente Medio, advirtiendo sobre su carácter inminente y el potencial alcance de las hostilidades. Healey señaló la gravedad de la situación al considerar que tanto los lanzamientos de misiles iraníes como las recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel han multiplicado los riesgos para el personal británico y la seguridad europea en el Mediterráneo Oriental y zonas cercanas.

Según publicó Sky News y recogió el medio británico, el ministro Healey confirmó la detección de dos misiles lanzados desde Irán que se dirigieron hacia las bases británicas situadas en Chipre, en el mar Mediterráneo. A pesar de ello, Healey descartó que el lanzamiento constituyera un ataque directo contra estas instalaciones, al afirmar: “Estamos bastante seguros de que no apuntaban a nuestras bases”. El Reino Unido dispone de dos bases en esta isla, consideradas estratégicas tanto para el control aeronaval, como para las operaciones en Oriente Medio.

De acuerdo con lo que consignó Sky News, Healey explicó que la proximidad de los proyectiles alertó tanto a las fuerzas desplegadas como a la cúpula militar, aunque los informes técnicos y las trayectorias confirman que los misiles sobrevolaron la zona sin alcanzar las inmediaciones de las instalaciones británicas. El ministro remarcó la confianza del gobierno en el análisis realizado por los servicios de inteligencia y en la ausencia de una intención directa de atacar dichos objetivos en Chipre.

El medio Sky News detalló que la preocupación de las autoridades británicas no radica únicamente en la seguridad de sus bases en Chipre, sino también en el incremento del riesgo que enfrentan los militares destacados en otros países del Golfo, especialmente tras la cadena de ataques y contraataques registrada en los últimos días. El episodio en el que misiles iraníes impactaron a escasos metros de soldados británicos en Bahréin refuerza la percepción de vulnerabilidad de las tropas, aunque tampoco en ese caso los informes oficiales atribuyen una intención deliberada de Irán de atacar a las fuerzas británicas.

Según la información proporcionada por Sky News, el gobierno británico interpreta estos incidentes como consecuencias directas de la escalada militar que involucra a Estados Unidos e Israel, cuya actividad reciente ha desencadenado respuestas militares de Irán en distintos frentes. Healey recalcó el carácter imprevisible de la situación y la necesidad de mantener la alerta ante posibles represalias o efectos colaterales que puedan poner en peligro a las fuerzas británicas y a su infraestructura militar, tanto en el mar Mediterráneo como en países aliados.

El ministro Healey ha insistido en que la actual coyuntura en Oriente Medio plantea riesgos graves para la estabilidad regional y que las fuerzas armadas británicas desplegadas en el área mantienen protocolos reforzados de vigilancia y defensa, en coordinación con aliados internacionales. Healey declaró, citado por Sky News: “La escalada regional tras los ataques de EEUU e Israel y los contraataques iraníes es una amenaza muy real y creciente”.

Las bases británicas en Chipre, cuyo papel es fundamental para la estrategia militar de Reino Unido en el Mediterráneo y el Oriente Próximo, continúan bajo estrecha observación. Las medidas de seguridad se han actualizado tras los recientes eventos, y las autoridades han reforzado la comunicación con socios militares para el intercambio de información sobre amenazas potenciales y sobre los movimientos de misiles en la región.

Sky News detalló que, si bien el incidente más reciente no culminó en víctimas ni daños a instalaciones británicas, el Ministerio de Defensa evalúa continuamente los riesgos y las posibles implicancias de futuras operaciones en un contexto de alta volatilidad geopolítica. La exposición de las tropas británicas en diversos escenarios, conjuntamente con la tensión regional, ha llevado al Ejecutivo de Londres a intensificar el seguimiento de la situación y a preparar respuestas adaptadas a distintos escenarios, incluyendo la evacuación de personal si las condiciones así lo requirieran.

Según informes recogidos por el medio británico, las autoridades de Reino Unido permanecen en contacto directo con las comandancias militares de aliados presentes en Chipre, Bahréin y otras localizaciones estratégicas, para coordinar respuestas en función de la evolución de la crisis. Los recientes lanzamientos de misiles por parte de Irán se evalúan como parte del actual ciclo de tensiones, cuyo desenlace sigue dependiendo de acciones y reacciones de los principales actores involucrados en Oriente Medio.