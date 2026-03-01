Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz

El sábado, varios buques comunicaron haber recibido mensajes de la Armada iraní con la indicación de que el paso por el estrecho de Ormuz estaba prohibido, lo que paralizó el movimiento de navíos a ambos lados de esta vía marítima clave. Según reportó El País, las principales rutas de tránsito quedaron inhabilitadas y la actividad aseguradora en la zona también se detuvo, dejando sin cobertura a numerosos cargueros en una de las arterias fundamentales para el comercio global.

Las compañías Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, entre las principales firmas de transporte marítimo mundial, anunciaron la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz tras estos avisos y el escalamiento del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. De acuerdo con las publicaciones de ambas empresas recogidas por El País, MSC señaló en su web: “Como medida de precaución, MSC ha suspendido todas las reservas para traslado global de cargamentos por la región de Oriente Próximo hasta nuevo aviso”. La compañía también informó que ningún cargamento puede ser gestionado a través de la región mientras la suspensión permanezca.

Maersk, por su parte, comunicó a sus clientes la decisión de detener “todos los cruces de buques en el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso”. Agregó que las rutas que habitualmente hacen escala en puertos del golfo Pérsico podrán estar sujetas a “retrasos, desvíos o ajustes de horario”, según detalló el medio El País. Esta interrupción afecta tanto a carga general como a petroleros y productos manufacturados que habitualmente transitan por esta zona para conectar los mercados de Asia, Oriente Próximo y Europa.

El tráfico por el estrecho de Ormuz representa uno de los pilares para el flujo de mercancías y recursos energéticos, y su bloqueo genera incertidumbre sobre el abastecimiento y los precios mundiales del petróleo y otros productos. El Paìs informó que la interrupción se produce en el contexto de un nuevo episodio de tensión abierta entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que incrementa la preocupación respecto a la seguridad marítima y el comercio internacional.

El sector asegurador también respondió inmediatamente a la nueva situación. El País consignó que las compañías de seguros suspendieron su cobertura para buques en tránsito por la región, lo que implica que los barcos actualmente en el área no cuentan con las protecciones habituales ante incidentes durante el cruce.

Por su parte, las plataformas de monitoreo marítimo muestran una concentración de navíos detenidos en ambos extremos del estrecho, evidenciando, como señaló el medio El País, una paralización efectiva de la actividad en una de las conexiones marítimas más transitadas del mundo. Las actualizaciones continuas sobre la evolución de este cierre son seguidas de cerca por navieras, importadores, exportadores y autoridades portuarias a nivel internacional, ya que la falta de actividad en Ormuz podría derivar en importantes redespliegues logísticos y repercusiones económicas internacionales.

El País también apuntó que la medida de suspensión se mantiene “hasta nuevo aviso”, por lo que no existe, al momento, un plazo definido para la reactivación de operaciones navieras y aseguradoras en la zona. El bloqueo y sus consecuencias directas se mantendrán mientras persista la incertidumbre derivada de las recientes advertencias militares y la escalada del conflicto regional.