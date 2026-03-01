La Cartuja reparte el derbi y el Valencia gana vida

Isaac Romero igualó el marcador para el Sevilla en el minuto 85, después de que el Real Betis hubiera conseguido una ventaja de dos goles en la primera mitad, lo que dejó el derbi sevillano sin un ganador claro en el estadio de La Cartuja. Según publicó la agencia Europa Press, el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports terminó con un empate 2-2, resultado que impidió al Betis consolidarse en la zona alta de la clasificación, mientras que permitió al equipo dirigido por Matías Almeyda sumar un punto valioso luego de una reacción en la segunda parte.

El enfrentamiento en Sevilla se disputó en un ambiente marcado por una asistencia considerable, donde la afición verdiblanca vio a su equipo adelantarse con goles de Antony y Álvaro Fidalgo en la primera mitad. El delantero brasileño marcó primero con una chilena, y luego Fidalgo, una de las incorporaciones invernales, amplió la ventaja tras una salida rápida de los locales. De acuerdo con Europa Press, el Betis mostró una clara superioridad en los minutos iniciales, con un dominio que no logró sostener tras el descanso.

Durante la segunda mitad, el Sevilla ganó presencia y control del balón, poniendo en aprietos la defensa bética. Alexis Sánchez descontó para el conjunto visitante, que persistió hasta que Isaac Romero logró el empate a falta de cinco minutos para el final. El cierre del encuentro estuvo marcado por oportunidades en ambos arcos: Abde estrelló un remate en el poste para el Betis y los visitantes contaron con una jugada clara de Akor Adams, pero ninguno consiguió romper la igualdad.

El empate entre Betis y Sevilla permitió al RC Celta acercarse a las posiciones superiores. El conjunto vigués venció 2-1 al Girona en el partido que cerró la jornada del domingo, sumando 40 puntos. Europa Press detalló que el Girona, que acumulaba una racha positiva, no logró superar a un Celta que planteó un encuentro serio a pesar de las rotaciones en su alineación. El Girona se adelantó gracias a Vladyslav Vanat, mientras que Ferran Jutglà igualó el marcador con un potente disparo en la segunda parte. El ingreso al campo de Azzedine Ounahi aportó desequilibrio para el Girona pero, antes de que la presión surtiera efecto, un gol en propia puerta de Vitor Reis colocó al Celta al frente. Ionut Radu sostuvo la ventaja visitante durante los minutos finales, a pesar de los intentos locales por empatar.

Mientras tanto, el Valencia consiguió un triunfo fundamental en Mestalla al superar 1-0 a Osasuna, resultado que reportó Europa Press como clave para que el equipo se distancie a cinco puntos de la zona de descenso, acumulando 29 unidades. El partido se resolvió desde los once metros luego de una falta sobre Largie Ramazani, quien fue determinante en la acción del gol y mantuvo la calma para convertir en dos ocasiones, luego de que el primer lanzamiento se repitiera debido a una invasión de área. Osasuna, que buscaba alargar una racha positiva, atacó en los últimos minutos sin lograr igualar, mientras que Stole Dimitrievski protegió el arco local para asegurar los tres puntos.

En el duelo matinal de la jornada, Elche y Espanyol continuaron sin conocer la victoria en lo que va de 2026 tras un empate 2-2 en el estadio Martínez Valero. Kike García adelantó al Espanyol a los siete minutos, situación que llevó al Elche a adoptar una postura ofensiva en busca de la igualada. Marc Aguado niveló el marcador antes del descanso, aprovechando una acción afortunada. Rafa Mir marcó el segundo tanto para el Elche en la reanudación, encendiendo a la afición en el estadio. No obstante, Carlos Romero anotó un gol para el Espanyol al minuto 57, recuperando la ventaja para el conjunto catalán.

Según consignó Europa Press, el desarrollo del encuentro ganó tensión tras una denuncia racista presentada por Omar El Hilali, que quedó recogida en el acta arbitral. El Elche, necesitado de puntos para escapar del descenso, buscó el empate con insistencia y logró un gol de Grady Diangana, anulado por fuera de juego. Cuando el partido llegaba a su tramo final, una mano de Romero fue revisada por el VAR y resultó en un penalti para el Elche. Rafa Mir, señalado minutos antes por la acusación de El Hilali, asumió la responsabilidad y consiguió el empate desde los once metros.

Con estos resultados, el Real Betis permanece en la quinta posición con 43 puntos, mientras el Sevilla suma 30. El Celta, con 40 unidades, se acerca a los puestos de privilegio. Girona mantiene distancia sobre el descenso pese a la derrota frente al equipo gallego. Valencia se fortalece fuera de la zona de descenso gracias a su victoria, al tiempo que Osasuna se mantiene con su puntaje anterior tras ver cortada su buena racha. Elche y Espanyol siguen sin conseguir victorias en la temporada, quedando el club ilicitano dos puntos sobre la zona de peligro y el cuadro catalán en 36 puntos.