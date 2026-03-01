La 45ª edición de ARCO reivindica esta semana la reducción del IVA cultural y recordará los bosques quemados de Ourense

La creación de un espacio denominado ‘350.000 hectáreas’ en el Guest Lounge de ARCOmadrid enfatiza el vínculo del arte contemporáneo con problemáticas sociales y ambientales, utilizando madera quemada de los bosques de Ourense para la construcción de elementos arquitectónicos y luminarias en la sala, en recuerdo de la superficie forestal afectada durante el verano pasado. Esta iniciativa se integra en la 45ª edición de ARCOmadrid, que inició el miércoles 4 de marzo en IFEMA, donde la reivindicación de una reducción del IVA cultural se presenta como uno de los ejes principales junto con la promoción de una mayor equidad en el sector artístico.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la edición de este año reúne a 211 galerías provenientes de 30 países, cifra que representa una leve disminución respecto al año anterior. Del total, 175 galerías integran el Programa General, mientras que el resto participan en secciones comisariadas como ‘ARCO2045: el futuro, por ahora’, con 17 galerías; Opening. Nuevas Galerías, con 19 espacios; y Perfiles. Arte latinoamericano, con 12 galerías. El 31% de las galerías internacionales tiene origen latinoamericano, consolidando el posicionamiento de ARCOmadrid como un referente para el arte de América Latina en Europa.

La edición actual sitúa la cuestión fiscal en el centro del debate. Según consignó Europa Press, la directora de ARCOmadrid, Maribel López, ha solicitado una reforma legal para homologar el IVA cultural español con el de países como Francia, Alemania o Portugal, donde la imposición se sitúa entre el 5% y el 8%. López advirtió que una baja impositiva resulta clave para mejorar la competitividad del sector, permitiendo mayor visibilidad para los artistas españoles y contribuyendo a que la sociedad comprenda el papel del arte contemporáneo.

El encuentro mantiene el número de asistentes internacionales respecto a años previos, pues ninguno de los cerca de 600 invitados, entre profesionales y coleccionistas, declinó su participación en esta edición, según confirmó López a Europa Press. El evento también destaca la incorporación de nuevas galerías extranjeras como ‘Carlos/Ishikawa’, ‘Green Art’, ‘Lia Rumma’, ‘Loevenbruck’ o ‘Zander’, sumadas al regreso de espacios habituales como ‘Casa Triangulo’, ‘Barbara Thumm’ y ‘Luisa Strina’.

En cuanto a los contenidos y tendencias artísticas, la edición aborda el futuro como tema central articulado en dos espacios expositivos vinculados a la sección ‘ARCO 2045: el futuro, por ahora’, bajo la curaduría de José Luis Blondet y Magali Arriola. Europa Press detalló que la inteligencia artificial tendrá presencia en diversas propuestas artísticas, aunque no se expondrán obras generadas íntegramente por esta tecnología. Maribel López matizó que el objetivo no reside en resaltar la “gadgetización”, sino en reflejar procesos en los que la tecnología participe de modo integrado y exploratorio. Asimismo, la directora señaló que algunas obras buscarán impactar al público mediante manifestaciones que consideró como piezas que “gritan” o “levantan la voz”, sin adelantar detalles acerca de potenciales polémicas.

Otro de los focos de la feria se sitúa en la representación femenina, que se mantiene cercana al 40%, nivel similar al del año anterior aunque inferior al registrado hace dos ediciones, según ha informado Europa Press. De los 38 proyectos de la sección “Proyectos de Artista”, 20 corresponden a mujeres, propuestas presentadas por 41 galerías. Entre las participantes, figuran nombres como Lucia C. Pino, Maia Magdalena Campos, Aurèlia Muñoz, Diana Policarpo y Amparo de la Sota.

El recuerdo de los incendios forestales en Ourense queda reflejado de manera tangible en el proyecto del Guest Lounge, que busca transformar la preocupación ambiental en un espacio de reflexión y descanso para los asistentes. Europa Press reportó que la madera dañada en los incendios proveerá el material para construir tanto los elementos estructurales como lámparas en el espacio, simbolizando la magnitud de la tragedia ecológica y su huella persistente en el entorno cultural.

La presencia latinoamericana sigue siendo una de las características distintivas de la feria, con un 30% de las galerías internacionales representadas, de acuerdo con Europa Press. Si bien algunos artistas abordarán temáticas decoloniales, la directora aclaró que esto no sucederá de forma explícita, sino más bien integrada en los discursos expositivos de la feria.

El legado de referentes del galerismo español también encuentra espacio en ARCOmadrid tras el cierre de la galería de Helga de Alvear en Madrid. Como explicó López a Europa Press, su memoria continuará viva a través de reconocimientos institucionales y premios que llevan su nombre.

Entre las novedades de este año se destaca un acuerdo entre una asociación de coleccionistas, conocida como Catapulta, y la National Gallery de Canadá, que permitirá la adquisición de obras de artistas españoles presentes en la feria. Asimismo, ARCOmadrid reporta la confirmación de compras institucionales por parte de museos y fundaciones españoles, incluyendo el Museo Reina Sofía, la Comunidad de Madrid, el IVAM, Es Baluard, el Centro de Arte Fundación María José Jove y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, entre otras entidades.

La feria contará nuevamente con la tradicional cena benéfica de la Fundación ARCO, en colaboración con Cartier, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la adquisición de piezas para la colección en depósito en el CA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Otras piezas serán incorporadas procedentes de donaciones de Frédéric Malle, el Club Matador y el Consejo Internacional de la Fundación ARCO.

Durante la cena tendrá lugar la entrega de la trigésima edición de los premios ‘A’ al Coleccionismo, según informó Europa Press. Los galardonados en esta ocasión serán Juan Antonio Pérez Simón, reconocido con el Premio 'A' Helga de Alvear; Laurent Dumas, merecedor del Premio “A” de Coleccionismo Internacional; Gabriel Calparsoro, distinguido con el Premio 'A' Coleccionismo Nacional; y MACBA Studio, seleccionado para el Premio 'A' Coleccionismo Joven.