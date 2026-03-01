Herido un hombre de 50 años tras la colisión de dos vehículos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño

Las asistencias del Servicio Riojano de Salud intervinieron en la mañana de este domingo en Logroño tras la colisión de dos vehículos, hecho que se produjo alrededor de las 11 en la rotonda ubicada en la confluencia entre la calle Chile y la LO-20. Según consignó SOS Rioja 112, el accidente dejó herido a un hombre de 50 años, residente en Oyón (Álava), quien hubo de ser trasladado posteriormente al hospital.

De acuerdo con la información reportada por SOS Rioja 112, el suceso motivó la rápida movilización de los recursos sanitarios y la notificación inmediata a la Policía Local, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia. El choque involucró a dos automóviles en una de las vías confluentes de tráfico en Logroño, lo que originó la intervención coordinada entre los servicios médicos y las fuerzas de seguridad municipal.

El medio SOS Rioja 112 detalló que el herido recibió asistencia en el mismo punto del incidente antes de su traslado. Tras evaluar el estado del hombre, los sanitarios determinaron el envío al servicio de urgencias del hospital Viamed Los Manzanos, un centro de referencia para este tipo de casos en la región. Fuentes del propio servicio de emergencias confirmaron que la atención inicial permitió estabilizar al afectado antes de proceder a su evacuación hospitalaria.

Tal como publicó SOS Rioja 112, el accidente ocurrió en una franja horaria con notable circulación vial, lo que llevó a activar prontamente los protocolos de emergencia en accidentes de tráfico. La Policía Local se encargó de la gestión del tráfico en la zona mientras los profesionales sanitarios auxiliaban al herido. La coordinación entre ambos equipos permitió agilizar tanto la atención como el transporte al hospital.

El impacto de la colisión, según reportaron los servicios de emergencia, provocó daños materiales en los vehículos involucrados, aunque solo se ha registrado un herido que requirió traslado sanitario. SOS Rioja 112 indicó igualmente que, tras finalizar las labores de asistencia y control, la situación recuperó la normalidad en el entorno de la rotonda de calle Chile con LO-20. Las autoridades no han facilitado más detalles sobre la dinámica precisa del accidente ni sobre la identidad de los otros implicados.

La rápida intervención del Servicio Riojano de Salud y la actuación de la Policía Local han sido esenciales para atender este suceso registrado en una vía de alta circulación de Logroño. Según especificó SOS Rioja 112, la colaboración entre los diferentes dispositivos permitió dar una respuesta efectiva ante este incidente, cuyos hechos se mantienen bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad locales.

El herido, cuya residencia se localiza en Oyón, Álava, fue el único afectado que necesitó atención hospitalaria, traslado que se realizó hasta el hospital Viamed Los Manzanos. Las fuentes recogidas por SOS Rioja 112 aclaran que los hechos tuvieron lugar durante la mañana y se resolvieron en el transcurso de unas horas, evitando complicaciones mayores en el flujo del tráfico y en la atención a otras posibles urgencias en la zona.