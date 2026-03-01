EEUU confirma tres militares muertos y cinco heridos graves desde el comienzo de su operación contra Irán

La reserva en torno a la identidad de los militares fallecidos persiste, de acuerdo con los protocolos oficiales tras la serie de ataques, mientras que parte del personal con lesiones leves podrá reincorporarse de manera pronta a las operaciones conjuntas. Según Europa Press, el Ejército de Estados Unidos anunció que tres miembros de sus fuerzas han muerto y cinco permanecen en estado grave desde que comenzó la ofensiva conjunta entre Washington y Tel Aviv contra Irán. El recuento presentado abarca desde el sábado hasta las 15:30 de este domingo, en horario peninsular de España y Baleares.

El reporte divulgado por las autoridades estadounidenses especificó además la existencia de varios heridos leves, quienes han sufrido efectos derivados de conmociones o metralla y que podrían recibir el alta médica próximamente, según el balance de la operación. El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, citado por Europa Press, no reveló detalles adicionales ni sobre la identidad de los militares lesionados o fallecidos, ni sobre la localización exacta de los ataques en los que resultaron afectados. El comunicado confirmó, sin embargo, que todos pertenecían a la misión designada como Operación Furia Épica contra Irán.

La intervención militar inició en el marco de una acción coordinada entre Estados Unidos e Israel dirigida directamente contra objetivos iraníes. Según lo consignado por Europa Press, esta secuencia de hostilidades se tradujo en un número indeterminado de bajas y heridos en las filas estadounidenses, incluyendo situaciones médicas que varían desde lesiones leves hasta estados críticos. Mientras tanto, Irán reaccionó a estas maniobras con una serie de bombardeos dirigidos a bases estadounidenses en la región, abarcando enclaves como el Kurdistán iraquí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Diversos reportes del mismo medio señalan que la información sobre la cantidad total de uniformados afectados se mantiene sujeta a actualización constante, debido a la dinámica de los enfrentamientos y la necesaria confirmación de datos en el terreno. Las fuerzas estadounidenses han evitado por ahora proporcionar un desglose más específico acerca de la ubicación o las circunstancias particulares que rodearon los eventos en los que perdieron la vida los militares.

Por otra parte, Europa Press señaló que la escala y la frecuencia de los ataques de represalia por parte de las fuerzas iraníes han contribuido a un clima de tensión creciente en la región. La capacidad de respuesta de los efectivos estadounidenses depende en buena medida de la recuperación de aquellos lesionados que no revisten gravedad, quienes podrían reincorporarse rápidamente a la operación desplegada en los distintos puntos de la zona de conflicto.

En lo que respecta al contexto más amplio, el medio explicó que la Operación Furia Épica representa uno de los mayores despliegues militares recientes coordinados entre Estados Unidos e Israel en contra de objetivos vinculados al gobierno iraní y sus aliados estratégicos en áreas sensibles de Oriente Próximo. Tanto las autoridades estadounidenses como las iraníes han optado por mantener una política de reserva con respecto a la publicación de nombres y localizaciones específicas, en parte para preservar la seguridad operativa y evitar posibles repercusiones adicionales.

La dinámica de las hostilidades y la gravedad de las heridas han hecho que la atención médica de urgencia cobre un carácter prioritario en el teatro de operaciones. Las autoridades estadounidenses continúan evaluando el estado de los heridos para determinar la potencialidad de nuevas bajas y la capacidad de retorno de los efectivos a sus puestos asignados, según información estudiada por Europa Press.

Esta escalada reciente en el conflicto subraya la volatilidad de la zona y la posibilidad de nuevos episodios de violencia directa, tanto en el ámbito militar como en instalaciones en países cercanos al epicentro del enfrentamiento. Los datos oficiales siguen siendo actualizados a medida que se dispone de más información verificable sobre las consecuencias de la operación conjunta y las respuestas iraníes en diversos frentes de la región.