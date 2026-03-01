(Crónica) La Cartuja reparte el derbi y el Valencia gana vida

Una de las acciones más determinantes en la jornada tuvo lugar en Mestalla, donde Ramazani ejecutó el penalti que aseguró la victoria para un Valencia necesitado de puntos en la pelea por la permanencia. El penalti se debió repetir tras invalidad el primer lanzamiento por una invasión de área, aumentando la tensión en los minutos finales. Este triunfo permitió al conjunto valencianista tomar un respiro en la clasificación, situándose cinco puntos por encima de la zona de descenso.

Según reportó Europa Press, la fecha 26 de LaLiga EA Sports dejó, además, un empate en el derbi sevillano entre Betis y Sevilla. El partido, celebrado en La Cartuja, se saldó con un empate 2-2 tras un desarrollo que mostró dos caras distintas: el dominio inicial del Betis en la primera mitad y la reacción del Sevilla en la segunda parte. El encuentro registró la mejor entrada del estadio en la temporada y avanzó con goles de Antony y Álvaro Fidalgo, que pusieron en ventaja al equipo dirigido por Manuel Pellegrini. El brasileño abrió el marcador con una chilena y el refuerzo invernal consolidó el 2-0 en una jugada a la contra.

Tal como consignó Europa Press, en el segundo tiempo la intensidad local disminuyó y el Sevilla aprovechó para inclinar el campo a su favor. Alexis Sánchez redujo la diferencia y, en el minuto 85, Isaac Romero igualó el marcador tras aumentar la presión ofensiva del equipo dirigido por Matías Almeyda, que ahora suma 30 puntos. Ambos equipos tuvieron ocasiones para decantar el resultado en los minutos finales: Abde remató al poste y Akor Adams estuvo cerca del gol para el Sevilla, pero finalmente hubo reparto de puntos.

La disputa de puntos en la zona baja de la clasificación benefició a Valencia, que venció 1-0 a Osasuna y frenó la buena dinámica del equipo navarro, que llegaba sin derrotas en sus seis encuentros previos. Europa Press detalló que el Valencia basó su juego en la dupla formada por Omar Sadiq y Largie Ramazani, quienes generaron las acciones más peligrosas y forzaron el penalti decisivo. Durante el partido, Osasuna no mostró suficiente presencia en el área rival y la defensa local logró frenar a figuras como Víctor Muñoz y Ante Budimir. Tras el tanto, el conjunto de Carlos Corberán intentó reaccionar y se mostró más ofensivo, pero no logró superar al portero Stole Dimitrievski, quien sostuvo el resultado hasta el final.

Europa Press amplió que la pelea por escapar de la zona roja estuvo también marcada por el duelo entre Elche y Espanyol en el estadio Martínez Valero, un encuentro de alternativas constantes que terminó 2-2. El equipo visitante pegó primero con un gol de Kike García a los siete minutos. Elche, sin ideas claras para desbordar mediante la posesión, igualó antes del descanso gracias a Marc Aguado. En la segunda mitad, Rafa Mir puso por delante al conjunto ilicitano tras una destacada acción ofensiva, pero el Espanyol respondió rápidamente con un tanto de Carlos Romero que devolvía la ventaja a los catalanes.

Durante el tramo final, el partido se volvió tenso tras una denuncia por conducta racista contra Omar El Hilali, que quedó reflejada en el acta arbitral. Elche intensificó su búsqueda del empate y Grady Diangana anotó un tanto posteriormente invalidado por fuera de juego. Luego, una mano de Carlos Romero llevó al VAR a señalar un penalti para Elche en los minutos finales, y Rafa Mir firmó el empate definitivo. Con este resultado, ambos equipos prolongan su racha sin victorias en el año 2026, manteniéndose dos puntos por encima del descenso el conjunto ilicitano y el Espanyol con 36 unidades.

El desarrollo de la jornada rearranca la lucha tanto por los puestos europeos como por evitar el descenso en LaLiga EA Sports. El Betis, tras dejar escapar la victoria, se mantiene en la quinta posición con 43 puntos, atendiendo a la crónica publicada por Europa Press, mientras que Sevilla suma un punto vital para distanciarse del fondo de la tabla. Los desenlaces ajustados y los goles en los tramos finales determinaron una fecha donde varios equipos buscaron recuperarse en la segunda vuelta del campeonato.