Casi 400 agentes de Policía Nacional conforman el dispositivo de seguridad del derbi sevillano este domingo

El operativo policial destinado a garantizar la seguridad en el derbi entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club incluye una vigilancia específica en áreas donde se prevé la concentración de grupos ultras de ambas aficiones y en las rutas de desplazamiento de los equipos hasta el Estadio de La Cartuja. Según la información proporcionada por el medio, la labor se extenderá más allá del horario del partido, con un trabajo preventivo que abarca tanto los días previos como posteriores al encuentro, movilizando a casi 400 agentes de la Policía Nacional distribuidos en diez unidades operativas.

Tal como consignó el medio, el despliegue para el evento de este domingo a las 18:30 horas involucra en total a 394 agentes de la Policía Nacional, incluyendo efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Unidad de Guías Caninos. Estas unidades, según detalló la fuente, utilizarán videocámaras enfocadas en la función preventiva a lo largo de diferentes puntos del entorno y el estadio.

El dispositivo se apoya en la colaboración de la Guardia Civil y de las policías locales de Sevilla y Santiponce. También intervienen los cuerpos de Bomberos, las unidades de Emergencias, la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros servicios de apoyo. Además de la presencia de fuerzas de seguridad, el Real Betis Balompié aportará 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares para reforzar las tareas preventivas y de control en el estadio.

La cobertura sanitaria contemplada para el evento incluye cinco médicos, ocho diplomados universitarios en enfermería (DUE), un equipo de 24 personas responsables de transporte médico y cuatro ambulancias situadas en las inmediaciones y dentro de las instalaciones del estadio, según detalló la fuente. Todo este despliegue busca tanto la rápida atención ante cualquier emergencia como la prevención de incidentes durante el partido, en el que se enfrentan los equipos de mayor rivalidad en la ciudad de Sevilla.

De acuerdo con lo informado, el dispositivo policial se organiza en cuatro fases que se activan desde el sábado, manteniéndose operativo hasta varias horas después de que finalice el encuentro. Se prevé la presencia reforzada de agentes en los denominados “puntos calientes” del entorno, en los hoteles de concentración y en los trayectos que seguirán los equipos en su desplazamiento hacia La Cartuja. Esta estructura está diseñada para anticipar y contener cualquier situación de riesgo o altercado asociado al partido.

Durante el encuentro, la Policía Nacional asume el control tanto del interior como del exterior del estadio, garantizando el seguimiento y la gestión de situaciones que se puedan presentar tanto entre los asistentes como en los alrededores. Esta labor coordinada permite actuar de forma inmediata ante cualquier incidente y preservar la seguridad de los seguidores, así como de los miembros de los clubes y el personal de servicios.

La Dirección General de Tráfico refuerza su labor mediante una monitorización constante de las principales vías de acceso al estadio, informando a los conductores en tiempo real sobre el estado de la circulación y las incidencias detectadas. Esta tarea se realiza en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el objetivo de minimizar las congestiones y facilitar la llegada y salida de los aficionados, según reportó la fuente original.

Según puntualizó el medio, el operativo de seguridad responde a la magnitud y el nivel de rivalidad que caracteriza al derbi sevillano, buscando controlar el desarrollo del evento tanto dentro del estadio como en todo su entorno inmediato, e incluso en las zonas de tránsito y hospedaje de los clubes. Con este despliegue, las autoridades buscan anticipar cualquier incidente asociado a la presencia de grupos ultras y evitar altercados que puedan afectar el normal desarrollo del partido y la seguridad pública.