El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó el accionar de las autoridades belgas en la captura de un buque sospechoso de servir a los intereses de la llamada "flota fantasma" rusa, y valoró especialmente la cooperación recibida de la Marina francesa. Zelenski, citado por diversos canales oficiales y recogido por los principales medios europeos, subrayó además la importancia de actualizar la normativa continental para que las naves que transportan petróleo ruso no sean únicamente detenidas, sino sometidas directamente a incautación, destinando su carga a fines de seguridad europea. "Rusia es una organización mafiosa, y la respuesta debe estar a la altura de esa realidad", afirmó el mandatario según consignó la prensa internacional.

Según detalló el medio fuente, Bélgica asumió en la madrugada el control de un petrolero presuntamente vinculado con los mecanismos ideados para eludir sanciones internacionales. La acción formó parte de una operación conjunta con la Marina francesa llevada a cabo en aguas del mar del Norte. El anuncio inicial lo hizo el ministro de Defensa belga, Theo Franken, y posteriormente el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la intervención a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Macron explicitó que helicópteros de la Marina francesa colaboraron durante la noche anterior en el operativo que permitió a las fuerzas belgas confiscar el petrolero bajo el marco de sanciones internacionales, según amplió el propio mandatario. "Un duro golpe para la 'Flota fantasma'", comentó Macron en el mismo mensaje, aludiendo a la red de embarcaciones relacionada con Rusia y empleada para sortear las restricciones internacionales que pesan sobre la exportación de hidrocarburos y otros recursos esenciales para la financiación de la guerra en Ucrania.

El medio reportó que las autoridades belgas han escoltado el buque hasta el puerto de Zeebrugge, en Brujas, donde se prevé completar el proceso administrativo y legal correspondiente a la incautación. De acuerdo con la información difundida, tanto la detención de la nave como los procedimientos posteriores se desarrollan de acuerdo a las normativas establecidas por las sanciones europeas, las cuales buscan cerrar vías de financiación a la maquinaria militar rusa.

Las autoridades europeas, según publicó el medio fuente, reiteraron en el contexto del operativo su intención de reforzar el control sobre la llamada "flota fantasma", definida como un conjunto de embarcaciones que operan bajo estructuras opacas, cambios frecuentes de pabellón y esquemas de propiedad complejos con el objetivo de dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de las medidas restrictivas. El operativo europeo en el mar del Norte representa, en ese sentido, una muestra tangible del compromiso de la Unión Europea por endurecer la aplicación de sanciones y frenar la elusión de las mismas.

El reconocimiento expresado desde Ucrania y las declaraciones de funcionarios europeos ponen en relieve el papel que el control marítimo y la cooperación interestatal desempeñan en el esfuerzo por limitar el flujo de recursos energéticos provenientes de Rusia. El cargamento incautado se encuentra en proceso de evaluación y se inscribe dentro del marco de coordinación entre países comunitarios para transformar bienes procedentes de actividades ilícitas en activos orientados a la seguridad.

La información reunida por la fuente señala que este tipo de operaciones refuerza la coordinación franco-belga y avanza en el trazado de una estrategia común para enfrentar desafíos futuros en materia de seguridad marítima y control de rutas de financiamiento internacional.