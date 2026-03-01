Agencias

Ascienden a más de 120 los heridos en Israel desde la respuesta de Irán al ataque conjunto con EEUU

Al menos 121 personas han resultado heridas --dos de ellas de carácter moderado y el resto leves-- como consecuencia de la represalia de Irán al ataque conjunto de Israel y Estados Unidos lanzado por sorpresa este sábado. Además una mujer de unos 50 años de edad ha fallecido tras el impacto de un misil en Tel Aviv.

La Estrella de David Roja --Magen David Adom (MDA)-- ha indicado que 121 personas han sido trasladas a hospitales del país hebreo para recibir atención médica.

Previamente, los servicios de Emergencias habían informado de 89 personas heridas, de las cuales la gran mayoría (86) habían resultado heridas al caer al suelo mientras corrían hacia refugios o por "ataques de ansiedad".

"Las fuerzas de la MDA permanecen en alerta máxima y están preparadas para brindar respuesta médica inmediata en cualquier lugar, con un amplio despliegue de ambulancias, unidades móviles de cuidados intensivos, motocicletas de emergencia y personal de primera respuesta de la MDA", reza un comunicado emitido en redes sociales.

Igualmente, han hecho un llamado a los ciudadanos del país para acudir a los centros hospitalarios para donar sangre durante los próximos días.

En el primer ataque iraní de la mañana de este sábado fueron lanzados unos 200 proyectiles hacia Israel. Unos 35 penetraron en el espacio aéreo israelí y el resto fueron interceptados. Más tarde, Irán ha anunciado el lanzamiento de una tercera y cuarta oleadas de proyectiles, ya en la noche del sábado.

