Ronaldinho lidera partido de exhibición en la barriada más grande de Venezuela

Caracas, 6 jun (EFE).- El brasileño Ronaldinho Gaúcho encabezó este sábado un partido de exhibición de fútbol ante cientos de niños y adolescentes de Petare, la barriada más grande de Venezuela, como parte de la Liga Monumental, un torneo en el que han participado leyendas de este deporte a nivel mundial.

Ronaldinho participa por segunda vez en este torneo que disputó su primera edición en 2024 con la presencia de estrellas retiradas, como el holandés Clarence Seedorf y el colombiano Carlos el 'Pibe' Valderrama.

En esta ocasión, los organizadores trasladaron el campeonato, que se disputa con nueve jugadores por equipo, hasta Mesuca, un sector de Petare, en el este de Caracas, donde pintaron un mural con el rostro del delantero.

El exjugador del Barcelona disputó el partido como parte del equipo de CLX contra Patacones, que tuvo como capitán al exportero de la Vinotinto Renny Vega.

El objetivo de la Liga Monumental con este partido en Petare, en el que Ronaldinhno marcó un gol en el segundo tiempo, fue acercar el fútbol a la comunidad.

El encuentro, que congregó a cientos de jóvenes residentes del barrio, sirvió también para disputar un partido de fútbol entre niños, que sirvió como antesala a la exhibición de Ronaldinho.

Ronaldinho debutó en la primera edición de la Liga Monumental, en 2024, con el equipo Forum Jet.

El torneo, jugado normalmente en un estadio de béisbol adaptado para el fútbol, no tiene fuera de juego e incluye un minuto por tanda en el que los goles valen doble.

El reglamento también establece que los goles no serán acumulativos entre tiempos, por lo que se hace con la victoria quien gane dos de los tres tiempos sobre el campo, con la opción de desempatar por promedio de gol o por penaltis entre capitanes de equipos.

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Además, por cada cinco faltas que cometa un equipo, el contrario podrá sumar a un jugador a su plantilla durante todas las fases de la competición, que terminará el 30 de junio, sin que se conozca el premio que se llevará el campeón. EFE

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