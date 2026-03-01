Anker lleva a MWC 2026 el robot cortacésped eufy C15 y los auriculares soundcore Space 2

Anker Innovations ha presentado en el marco del Mobile World Congress 2026 una nueva generación de dispositivos de Anker, soundcore y eufy, abarcando soluciones de carga, hogar inteligente y audio premium.
Anker ha anunciado que su cargador Anker Nano Cargador (45W, pantalla inteligente, plegable 180°) está disponible en el nuevo color Cosmic Orange (naranja), que se suma a colores ya disponibles.
La compañía ha destacado que este cargador es un 47 por ciento más pequeño que el original de 30W, pero con un 50 por ciento más de potencia, y que puede identificar el modelo de iPhone "en segundos" para adaptar la carga.
Asimismo, ha confirmado que Anker Prime Cargador (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable) llegará a Europa con carga inalámbrica Qi2 de 25W y tecnología de refrigeración activa. Este cargador compacto y plegable permite cargar simultáneamente iPhone, Apple Watch y AirPods, manteniendo la temperatura óptima de los dispositivos con un ventilador silencioso AirCool de 19dB.
De la gama eufy, ha recordado la llegada a España del robot aspirador eufy C28 Omni con la tecnología propia DuoSpiral, un sistema de doble cepillo principal con cerdas dobles en espiral que giran hacia adelante, levantando y canalizando activamente el pelo y la pelusa hacia la aspiradora, para que la limpieza sea más profunda y se eviten los enredos.
La compañía ha ampliado el ecosistema de cuidado del jardín con el robot cortacésped eufy C15, que utiliza la tecnología Vision-FSD, no requiere cables perimetrales ni configuraciones complejas, mapea el jardín de forma automática y evita obstáculos con IA avanzada.
Según la compañía, este robot cubre hasta 500 metros cuadrados y pendientes del 32 por ciento. Su lanzamiento está previsto para 2026.
Por parte de soundcore, la marca de audio premium de Anker Innovations, se han presentado los nuevos auriculares soundcore Space 2 de tipo diadema, que utiliza una tecnología de cancelación de ruido avanzada de cuatro etapas, optimizada para bajas frecuencias.
Presentan un diseño ergonómico que incorpora almohadillas de espuma viscoelástica para garantizar el confort durante largas sesiones de uso. Ofrecen una autonomía de hasta 50 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido activada y hasta 70 horas con esta función desactivada.
Además, cuentan con carga rápida, lo que permite disfrutar de hasta cuatro horas de música con cinco minutos de carga. La experiencia se completa con la personalización de sonido HearID 3.0, que adapta el audio a las preferencias y necesidades auditivas de cada usuario.
La compañía ha confirmado que los auriculares soundcore Space 2 estarán disponibles en en abril en varios colores.