Albares insiste en la "desescalada" tras la "acción unilateral" de EEUU y los "ataques injustificados" de Irán

La participación de la Unión Europea en los recientes encuentros sobre la inestabilidad en Oriente Próximo ha incluido una preocupación central por la seguridad de los ciudadanos europeos presentes en la zona, según precisó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El jefe de la diplomacia española estimó en aproximadamente 30.000 el número de ciudadanos españoles que se encuentran actualmente en la región e indicó que, hasta el momento, no se han registrado víctimas de nacionalidad española tras los últimos eventos armados entre Estados Unidos, Israel e Irán. En una entrevista con el canal 24 Horas de RTVE, Albares explicó que todas las embajadas españolas cuentan con planes de evacuación adaptados a la situación específica de cada país y que, ante la escalada, las delegaciones diplomáticas han difundido recomendaciones a la ciudadanía, subrayando la importancia de evitar zonas potencialmente peligrosas y de mantener la máxima precaución. En ese contexto, el ministro reiteró la importancia de una política de coordinación comunitaria para proteger tanto a españoles como a ciudadanos de otros Estados miembros.

Según reportó RTVE, Albares expuso ante sus homólogos europeos la necesidad de frenar el ciclo de violencia y promover una desescalada del conflicto, apuntando explícitamente a las “acciones unilaterales” de Estados Unidos e Israel sobre Irán y a los “ataques injustificados” de Irán contra otros países de la región. El ministro formuló estas declaraciones tras participar en un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea celebrado el domingo por la tarde, convocado para analizar tanto las implicaciones inmediatas de los ataques como el papel de la UE en la promoción de soluciones diplomáticas.

En ese foro, el titular de Exteriores español insistió en que la única vía para evitar un agravamiento de la crisis y alcanzar la estabilidad regional pasa por la “vuelta al diálogo, a la distensión, a la diplomacia y a la negociación”. De acuerdo con la cobertura de RTVE, Albares remarcó en un videocomunicado enviado a medios de comunicación que el uso de la fuerza militar no conducirá ni a estabilidad ni a condiciones democráticas ni a la paz, defendiendo la necesidad de reorientar los esfuerzos hacia cauces diplomáticos.

El medio RTVE detalló que José Manuel Albares sostuvo que la “acción unilateral de Estados Unidos e Israel” respecto a Irán no encuentra respaldo en los principios de la Carta de las Naciones Unidas ni en el Derecho Internacional. El ministro calificó estos marcos legales como “absolutamente fundamentales” y manifestó su inquietud por las posibles consecuencias de una escalada militar, cuyo resultado —advirtió— es incierto en la coyuntura actual.

A su vez, Albares manifestó un firme rechazo a la “represión brutal, inhumana del régimen de Irán hacia su población”, haciendo hincapié en la situación de vulnerabilidad de ciertos colectivos, como las mujeres, dentro del país asiático. Según consignó RTVE, el ministro vinculó este llamamiento a una defensa de los derechos fundamentales y de las aspiraciones democráticas, aspectos que, en su opinión, deben guiar la posición y la voz de forma privilegiada para la Unión Europea.

RTVE informó que, ante el intercambio de hostilidades y el incremento de la tensión, Albares insistió en que tanto la acción militar como la represión interna deben cesar de inmediato, reiterando que la violencia solo multiplica los riesgos para la población civil y para la protección de derechos básicos en la zona. En correspondencia con esa perspectiva, el responsable de Exteriores propuso como línea de actuación un mensaje europeo que priorice el equilibrio, la racionalidad y la apuesta por vías diplomáticas negociadas.

Por otra parte, el medio RTVE reseñó que la coordinación entre los Estados miembros de la UE también ha abarcado el desarrollo de recomendaciones específicas para nacionales europeos en Oriente Próximo. Las embajadas y consulados vestidos de España han estado informando mediante canales digitales y redes sociales, aconsejando especialmente alejarse de posibles objetivos de ataques y extremar las medidas de seguridad personales.

En cuanto a los planes de evacuación y protección ante escenarios que pudieran agravarse, el ministro señaló que se llevan a cabo análisis actualizados y disposición permanente de mecanismos de apoyo consular, con protocolos diferenciados para cada territorio en función de su grado de riesgo y las condiciones locales. Estas medidas se enmarcan en la estrategia de prevención que el Ministerio de Asuntos Exteriores despliega junto al resto de socios europeos para hacer frente a un contexto internacional “de altísima incertidumbre”, expuso RTVE.

La reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores, de la que formó parte Albares, reunió a los ministros de los países comunitarios con el objetivo de evaluar posibles iniciativas conjuntas y el margen de intervención política de la Unión Europea en un escenario regional marcado por la volatilidad y la falta de perspectivas inmediatas de diálogo efectivo. Según publicó RTVE, los participantes intercambiaron valoraciones sobre la repercusión de los ataques y la exposición de la población civil, así como sobre el impacto que las operaciones armadas pueden tener para la seguridad en el conjunto del espacio europeo y mundial.

En el balance de sus intervenciones, Albares reiteró que la diplomacia europea debe situar la defensa de la libertad, los derechos y expectativas de la ciudadanía iraní como eje de actuación, sin renunciar al compromiso con el Derecho Internacional y las normas multilaterales. RTVE reportó que el ministro consideró indispensable que la voz de la UE contribuya a “equilibrar”, proponiendo iniciativas que favorezcan la distensión y abran espacio a un retorno de la negociación como método de solución de controversias.

Albares concluyó que el único mecanismo viable para garantizar estabilidad y evitar nuevas escaladas reside en la recomposición del diálogo, cuyo liderazgo —afirmó— debe situarse en el ámbito de la diplomacia europea, siempre en coordinación con el resto de actores internacionales implicados.