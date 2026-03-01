Agencias

Activistas animalistas protestan en la alfombra roja contra 'Tardes de soledad': "La tauromaquia no es arte"

Integrantes de PETA realizaron una intervención durante la Gala de los Goya cuestionando el reconocimiento al documental dirigido por Albert Serra, señalaron que la producción exalta prácticas crueles y exigieron al gobierno detener el sufrimiento animal en España

“Lanzas. Banderillas. Una espada en los pulmones. La tauromaquia no es arte. Es matanza pública”, declararon los activistas de PETA durante una intervención en la alfombra roja de los Premios Goya. Según informó el medio, miembros de la organización internacional de protección animal llevaron a cabo una protesta frente a la gala, específicamente contra el reconocimiento de la película 'Tardes de soledad', dirigida por Albert Serra, que resultó galardonada como Mejor película documental.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, los manifestantes desplegaron pancartas con el mensaje “El arte crea, los toros matan”, en español y en inglés, mientras cuestionaban la decisión de premiar una producción que, según su perspectiva, glorifica la tauromaquia. Los activistas cuestionaron: “¿Alfombra roja para un deporte sangriento?”, destacando su rechazo a la tradicional práctica española. El medio detalló que los simpatizantes de PETA accedieron al recinto para hacer pública su postura antes de ser escoltados a la salida por personal de seguridad.

La organización, en mensajes difundidos a través de sus redes sociales y recogidos por diferentes medios, afirmó que la nominación y posterior premiación de 'Tardes de soledad' representa, desde su punto de vista, una legitimación de prácticas que consideran de crueldad hacia los animales. El grupo reclamó al gobierno español una intervención para “poner fin a la sangrienta tortura de toros” y proteger a los animales, solicitando apoyo de la ciudadanía mediante la firma de una petición pública, que según PETA suma ya 107.049 apoyos.

Durante la ceremonia, Albert Serra, director del documental, agradeció el reconocimiento y expresó su satisfacción por haber tenido acceso para mostrar la intimidad de una temática que, en palabras recogidas por la fuente, “quizá no a todo el mundo le gusta”. 'Tardes de soledad' ya había recibido elogios previos en el Festival de San Sebastián, donde obtuvo la Concha de Oro.

La protesta de PETA en la gala de los Goya se enmarca en una campaña internacional que apunta a visibilizar el sufrimiento animal vinculado a la tauromaquia y exigir medidas gubernamentales para revertir lo que la organización describe como “tortura pública”. Integrantes del grupo reiteraron durante la intervención, documentada en video, que la tauromaquia no debe considerarse arte ni tradición, sino como una práctica violenta hacia los animales.

El mensaje difundido en redes sociales incluyó una invitación a la ciudadanía para firmar la petición que insta al ejecutivo a actuar en defensa de los toros. Según informó el medio consultado, el debate referente a la tauromaquia y su representación cultural volvió a ocupar un lugar central tanto en la gala de premiación como en la conversación pública tras la protesta.

