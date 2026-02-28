VÍDEO: O.Próximo- EEUU e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán

El Ejército israelí ha precisado que los ataques coordinados con Estados Unidos tuvieron como objetivo la cúpula política y militar de Irán, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian, según reportó Europa Press. Los mandos militares explicaron que la ofensiva buscó alcanzar reuniones de alto nivel entre representantes de las máximas autoridades iraníes, eligiendo efectuar la operación durante la mañana para lograr un factor sorpresa, pese a los amplios preparativos defensivos iraníes. De acuerdo con los primeros informes provenientes de Teherán y citados por el medio, hasta el momento no existe confirmación oficial de la muerte de estas figuras clave, quienes habrían sobrevivido a los primeros impactos.

Según informó Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de una operación militar conjunta con Israel dirigida a instituciones centrales del régimen iraní. Trump declaró que la medida pretende eliminar la amenaza iraní y conducir al derrocamiento de las autoridades religiosas, con el objetivo final de desmantelar las fuerzas de seguridad y forzar la rendición sin condiciones del Ejército y la Policía de Irán. En su mensaje, prometió amnistía e inmunidad total para los miembros de las fuerzas armadas, la Guardia Revolucionaria Islámica y la Policía iraní que depusieran sus armas, bajo la advertencia de enfrentar su propia muerte en caso contrario.

El mandatario estadounidense aprovechó para dirigirse a la población iraní en un discurso donde animó abiertamente al levantamiento contra el poder clerical. “Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance”, señaló Trump, resaltando que “esta es la única oportunidad que tendréis durante generaciones para derrocar a las autoridades iraníes”. El presidente invitó a los ciudadanos a “tomar las riendas” de su destino y “desatar un futuro próspero y glorioso”.

El Pentágono bautizó esta ofensiva como ‘Furia Épica’, mientras que medios israelíes identificaron la operación como ‘Rugido del León’, dando continuidad semántica a pasadas intervenciones israelíes como ‘León Rampante’ de junio, centrada en instalaciones nucleares iraníes, según detalló Europa Press en su reporte.

En las primeras horas del ataque, medios como la agencia semioficial iraní Tasnim confirmaron diversas explosiones en el distrito de Pasteur, en Teherán, área que aloja el complejo de alta seguridad donde se encuentra la residencia y la oficina del ayatolá Ali Jamenei. La agencia de noticias Fars estimó que al menos siete misiles impactaron en la zona, sin avanzar detalles sobre víctimas o daños materiales inmediatos. El cierre del espacio aéreo iraní durante seis horas fue reportado por el portavoz de la Autoridad Civil de Aviación de Irán, Majid Ajavan, en declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

El canal 12 de televisión israelí citó a fuentes de seguridad para informar que las acciones militares contra Irán también incluyeron ataques a instalaciones de los ministerios de Defensa e Inteligencia, acompañados por ofensivas cibernéticas que inhabilitaron el sitio oficial de la agencia de noticias IRNA. Datos del portal NetBlocks, especializado en el monitoreo del acceso a Internet en situaciones de conflicto, indicaron que la conectividad nacional en Irán se sitúa en torno al 54% de sus niveles habituales como consecuencia de los ataques.

En paralelo, el Gobierno israelí declaró un “estado de emergencia especial” dentro del país. El ministro de Defensa, Israel Katz, difundió que la ofensiva se justificó bajo la premisa de prevenir amenazas al Estado de Israel. Las Fuerzas de Defensa activaron alarmas en todo el territorio e instruyeron a la población a permanecer cerca de refugios antiaéreos ante la expectativa de represalias iraníes. El Ministerio de Defensa advirtió de posibles ataques con misiles y drones dirigidos a Israel y la población civil. Parte de las nuevas directrices comunicadas incluyeron la cancelación de actividades educativas, reuniones y la suspensión de trabajo en sectores no esenciales desde las 08.00 horas (hora local), además del cierre de todos los vuelos y el espacio aéreo, una medida confirmada por el Ministerio de Transportes y recogida por el diario ‘Times of Israel’. La administración recomendó no acudir a aeropuertos hasta nuevo aviso, previendo la reapertura del espacio aéreo solo bajo nuevas condiciones de seguridad y con al menos 24 horas de preaviso.

A los pocos minutos del ataque masivo, Irán implementó una respuesta con la utilización de misiles dirigidos contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses ubicadas en regiones como Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, según publicó Europa Press. El Emirato confirmó la muerte de una persona tras el impacto de restos de un misil interceptado. La agencia iraní Fars mencionó ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y las bases aéreas de Al Udeid (Qatar), Al Salem (Kuwait) y Al Dhafra (Emiratos Árabes Unidos). La Guardia Revolucionaria, citada en el reporte, aseguró haber provocado al menos 200 bajas entre personal estadounidense, un dato que no fue verificado por funcionarios de Washington.

La agencia oficial bahreiní, BNA, notificó que un centro de servicio de la Quinta Flota fue alcanzado, exhortando a la ciudadanía a acatar las instrucciones de las autoridades y a informarse solo a través de canales oficiales. En territorio sirio, cuatro personas fallecieron por el impacto de un misil iraní en una zona industrial de la ciudad de Sueida, en el sur del país, durante los enfrentamientos desencadenados por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, según publicó Europa Press.

Las Fuerzas de Movilización Popular, la principal agrupación de milicias proiraníes en Irak, reportaron la muerte de dos integrantes y al menos tres heridos tras un bombardeo aéreo en las horas previas en Jurf al Nasr, al norte de Babilonia, según especificó Europa Press. El ataque ocurrió a las 11:50 horas de este sábado (9:50 hora de España peninsular y Baleares).

Durante estos acontecimientos, la conectividad y los sistemas digitales de Irán también sufrieron interrupciones relevantes, con el portal NetBlocks identificando el acceso a internet nacional muy limitado respecto a los niveles normales.

Imágenes de los sucesos y material audiovisual se encuentran disponibles en los canales oficiales de Europa Press Televisión, conforme se indica en el reporte original.