Trump asegura que solo quiere "la libertad del pueblo" de Irán con sus ataques al país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó que las fuerzas armadas y la Policía iraníes obtendrán amnistía si se rinden y deponen sus armas. El mandatario exhortó a los responsables de la seguridad en Irán a optar por esta alternativa afirmando que de no hacerlo, se enfrentarán a consecuencias fatales. Este mensaje formó parte de un anuncio mayor, en el que Trump invitó a la población iraní a aprovechar lo que calificó como la "única oportunidad" disponible en generaciones para transformar el país y decidir su futuro político. La noticia principal radica en el lanzamiento de la Operación Furia Épica, una ofensiva militar dirigida contra los centros de poder político y militar en Irán.

De acuerdo con lo publicado por el diario Washington Post, Trump comunicó que el propósito central de la operación militar, iniciada este sábado, es "la liberación del pueblo iraní" y la instauración de un país que, según su visión, deje de ser una amenaza para Estados Unidos. Durante su discurso oficial, Trump reclamó el levantamiento de la ciudadanía contra el liderazgo clerical de la República Islámica, apoyándose en la promesa de seguridad y libertad para la población. "Solo quiero la libertad para el pueblo iraní", declaró Trump al medio estadounidense, reafirmando que el objetivo de la ofensiva consiste en destruir las estructuras de poder establecidas tras la Revolución de 1979.

El medio Washington Post detalló además que la operación estadounidense señala como blancos prioritarios tanto al aparato clerical iraní como a la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta última constituye el principal soporte ideológico y militar del régimen y concentra la mayor parte de las capacidades estratégicas iraníes, incluyendo el programa nuclear, considerado un símbolo de poder por parte de Teherán. En su declaración, Trump insistió en que la eliminación de estos elementos constituye el paso necesario para poner fin al dominio militar y religioso en Irán.

Trump se dirigió de manera directa a la población iraní, a quien pidió actuar contra las autoridades establecidas. Expresó que el momento de la libertad está cercano y que las decisiones que se tomen tendrán un impacto que se extenderá por varias generaciones. Según el Washington Post, Trump afirmó: "Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar". Con estas palabras, el mandatario estadounidense buscó movilizar el apoyo popular y presionar para que las estructuras políticas y militares cedan ante la presión interna y externa.

La administración Trump definió los objetivos de la operación militar como una estrategia de ruptura con la estructura instaurada tras la Revolución Islámica de 1979, señalando específicamente al estamento clerical y las fuerzas armadas, en especial la Guardia Revolucionaria. El presidente estadounidense subrayó que solo habrá justicia e inmunidad total para quienes opten por deponer sus armas y colaboren con el proceso impulsado por Washington. En su mensaje, advirtió a los mandos militares y policiales que la opción de resistir resultaría en una muerte segura.

El Washington Post consignó que, más allá del despliegue militar, la Casa Blanca busca alentar el cambio político desde dentro de Irán, facilitando condiciones para el levantamiento popular y ofreciendo garantías a quienes contribuyan a disolver el actual aparato estatal. La operación ha sido planteada tanto como un movimiento de alto impacto militar como una iniciativa psicológica dirigida a socavar la lealtad interna hacia los líderes iraníes y promover una transición en el modelo de gobierno.

La ofensiva militar, denominada Operación Furia Épica, se dirige explícitamente a los centros de poder y control en Irán, señalando como objetivo final la desaparición del sistema clerical y militar diseñado tras la instauración de la República Islámica. Según el Washington Post, esta acción se ha presentado ante la opinión pública internacional como un intento por debilitar la influencia regional de Irán y eliminar la posibilidad de desarrollo futuro de capacidades armamentistas estratégicas, incluido el componente nuclear.

En su intercambio con los medios, Trump argumentó que la obtención de un "país seguro" beneficiaría tanto a Irán como a la región y a la seguridad de Estados Unidos. Añadió que este objetivo solo se lograría reemplazando el actual sistema político y disolviendo la red de fuerzas alineadas con el liderazgo clerical iraní. El mandatario trasladó toda la responsabilidad por el futuro del país a la decisión de los cuadros militares y a la movilización de la ciudadanía.

El diario Washington Post subrayó que este discurso busca poner presión tanto sobre las elites militares como sobre la base social iraní, utilizando la promesa de amnistía y seguridad para quienes colaboren, frente a la amenaza de consecuencias letales para quienes opten por la resistencia. El mensaje ha sido transmitido en medio de una amplia operación informativa destinada a sensibilizar a la población iraní y a la comunidad internacional sobre los motivos y objetivos de la ofensiva lanzada por Estados Unidos.